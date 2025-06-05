Зробите тільки гірше: чому у Троїцьку батьківську суботу не можна плакати за покійними

Цього дня треба молитися, а не сумувати за померлими близькими

У 2025 році свято Трійці відзначається 8 червня — на 50-й день після Великодня, який був 20 квітня. Традиційно перед П’ятидесятницею віруючі вшановують своїх померлих родичів — у Троїцьку батьківську суботу, яка цього року випадає на 7 червня.

"Телеграф" розповість про головні традиції та заборони цього дня. І чому церква радить сильно не сумувати за померлими у Батьківську суботу.

Що потрібно робити у Батьківську суботу

У Троїцьку батьківську суботу прийнято ходити до храму, де відбуваються заупокійні богослужіння, літургії та панахиди за покійними. Насамперед у цей день поминають найближчих родичів — батьків, які вже покинули цей світ.

Після богослужіння можна відвідати кладовище — прибрати могили, помолитися та згадати померлих.

У батьківську суботу треба роздавати милостиню і при цьому можна попросити жебраків молитися за ваших рідних, які померли.

Що не можна робити у батьківську суботу

Церква не рекомендує сильно сумувати і плакати цього передсвяткового дня, так для покійних близьких ви зробите тільки гірше. Спокійна молитва і сімейний поминальний обід стане гідним способом згадати близьких.

На цей день зазвичай не планують жодних особистих урочистостей. Святкування дня народження, весілля, хрестин, вінчання та інших важливих подій краще відкласти на другий день. Також не варто накривати пишний поминальний обід – делікатеси відкладіть на потім, а на стіл поставте скромні пісні страви.

Також у Батьківську суботу, як і в інші церковні свята, не можна сваритися, скандалити, лихословити. Не варто давати гроші у борг. Не треба надмірно веселитися та святкувати щось.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає старовинне єврейське кладовище у Хусті на півтори тисячі могил. Сюди приїжджають євреї з різних країн світу.