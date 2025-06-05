Одна Трійця — два "значення": яка різниця між католицьким та православним святом

І католики, і православні християни відзначають Трійцю, але вкладають різні значення у це свято

Католицька і православна Церкви відзначають свято Трійця, яке відзначається цьогоріч 8 червня. Однак ці віри розділяють поняття цієї події. Головна різниця в тому, звідки "походить" Святий Дух — лише від Бога Отця, чи також від Сина. Саме тому православні християни та католики вшановують під час цього свята дещо різне.

Через цю відмінність між двома Церквами завжди були суперечки, які тривають донині. "Телеграф" вирішив з'ясувати, у чому ж різниця між православною і католицькою Трійцею.

Різниця між католицькою та православною Трійцею

Річ у тім, що католицизм сповідує те, що Святий Дух походить від Отця і Сина. Однак православна церква вважає, що Дух Святий походить лише від Отця.

За двома традиціями, Бог — один у трьох особах — Отець, Син і Святий Дух. Однак обидві конфесії тлумачать по-різному стосунки між Особами Трійці. "Filioque" — додаток до Символу віри, через який ведуться тривалі суперечки.

Походження Святого Духа від Отця і Сина офіційно закріплена на Флорентійському соборі та Тридентському соборі. Тому цього дотримується католицька Церква.

За православною Церквою, Отець — єдине джерело і причина існування Сина і Святого Духа. На православних іконах Свята Трійця зображується у вигляді трьох ангелів. На католицьких — Бог-Отець, Христос-Син, і голуб — Святий Дух і помітно, що Особи окремі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заборонено робити на цвинтарі у Троїцьку батьківську суботу. Це може обернутися нещастям.