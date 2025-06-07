"Вместо картофеля – заведу карася". Фермеры шутят над последствиями непогоды на огородах (видео)

Дожди наделали беды на Житомирщине

После затяжных дождей в Житомирской области огороды значительно подтопили водой, уровень которой превышал высоту молодого картофеля. Однако фермеры стараются не опускать руки и уже шутят.

Соответствующее видео завирусилось в сети. Фермер на ролике показывает, как сильно затопило его огород, в том числе участок с картофелем.

"Вы только посмотрите, с такой водой время не картошку сажать, а карасей разводить", — говорит мужчина.

На видео видно, что стебель картофеля полностью погружен в воду и так практически по всему огороду. По словам фермера, эта беда произошла на Житомирщине после затяжных дождей.

Добавим, что такой уровень воды не только вредит непосредственно урожаю, когда он есть, но даже после этого. Ведь во время таких подтоплений земля заиливается, и когда высыхает, берется очень грубой корочкой. Иногда даже подпушивание участков и полив не помогает спасти урожай.

Однако пользователи в сети поддержали юмор фермера, подчеркнув, что лучше уж сажать рис, требующий много влаги. К слову, многие были удивлены и посочувствовали мужчине, ведь он приложил много усилий во время посадки картофеля.

Напомним, что в сети уже показывали последствия сильного ливня и града в Украине. В некоторых регионах урожай практически полностью побило.

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