У покойного экс-нардепа Ильи Кивы есть 31-летняя дочь: как она выглядит и куда пропала

На момент рождения дочери ему было 16 лет

Убитый ровно два года назад в Подмосковье, бывший украинский нардеп от ОПЗЖ и пророссийский пропагандист Илья Кива в 16 лет впервые стал отцам. Сейчас его старшей дочери 31 год.

Что нужно знать:

О детстве Екатерины Кивы известно немного: она родилась 20 мая 1994 года в Полтаве, откуда родом ее отец. Информация о матери отсутствует. Известно лишь, что на момент рождения девочки сам Кива был несовершеннолетним — всего 16 лет.

Екатерина и Илья Кива

Училась Екатерина в Харьковском национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, а также в Национальной академии внутренних дел в Киеве. С 2017 года работала в полиции: сначала инспектором отдела Департамента противодействия наркопреступности, а впоследствии – старшим инспектором отдела организации отбора и проведения аттестации.

В сентябре 2020 года Екатерина покинула должность в департаменте кадрового обеспечения полиции. В 2021 году, в возрасте 27 лет, она выиграла конкурс на должность директора юридического департамента Полтавского городского совета. После начала полномасштабной войны в Украине и бегства Ильи Кивы в Россию, полтавские активисты потребовали ее увольнения (числилась в департаменте до 28 марта 2022 года).

Также с поста руководителя Спецкомбината похоронно-ритуального обслуживания, 31 марта 2022 года, ушел Денис Верещака, который является мужем Екатерины. В июне 2022 года интернет-издание "Полтавщина" сообщило, что Верещака воюет в рядах ВСУ. К слову, уже будущи в РФ, предатель заявил, что его зятя убили "украинские нацисты", но позже сам Денис опроверг это.

Согласно декларации за 2021 год, Екатерина имела квартиру в Киеве и автомобиль Mazda 3 2018 года выпуска. В открытых источниках новой информации о ней нет.

