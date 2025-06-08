В нем все расположено вверх ногами: как выглядит Перевернутый дом в Карпатах и что там можно увидеть

В доме все расположено вверх ногами

В Украине можно увидеть немало интересных зданий, отличающихся необычным экстерьером или скульптурным оформлением. Примером является плоский дом в Харькове. Также достоин внимания Перевернутый дом в Карпатах.

В селе Поляница Ивано-Франковской области расположена интересная постройка, предусматривающая Перевернутый дом. Как снаружи, так и изнутри, он сведен кверху ногами. В Украине это первое сооружение такого типа, поэтому оно привлекает туристов из всех областей. Особенно тех, кто едет на отдых в Карпаты.

Перевернутый дом в Полянице, фото "Карпатиум"

Карпатские мастера построили такое сооружение по каркасной технологии за 45 дней. Оно простирается на площадь 85 квадратных метров и состоит из двух этажей. Здесь все наоборот: крыша здания – снизу, а фундамент – сверху. На первом этаже расположен чердак, где обычно ставят разные вещи. Также там есть туалет и лестница вверх.

Чердак на первом этаже, фото Travello

Туалет в Перевернутом доме, фото "Карпатиум"

На втором этаже есть только одна комната, напоминающая гостиную. Вся мебель – столы, диваны, кресла и санузел, прибитые к потолку вверх ногами. Это касается также картин и даже чучела лисы. А изюминкой дома является стул "для настоящего гуцула" с вмятинами.

Мебель в Перевернутом доме, фото Travello

Мебель в Перевернутом доме, фото Travello

Передвигаясь по дому, у вас может возникнуть легкое головокружение из-за нетипичной планировки. В то же время вы можете сделать там интересные фотографии возле разной мебели, чтобы зафиксировать впечатление. Цена билета — 150 гривен. Кроме перевернутого дома, за такую стоимость вы можете еще посетить Бандеровский тайник, Музей иллюзий и Кривые зеркала.

До перевернутого дома можно доехать автобусом из Яремче. А в Яремче курсируют как поезда, так и автобусы из разных областных центров Украины. Также сюда можно добраться собственным автомобилем. Для этого нужно ехать по трассе "Яремче-Буковель". Возле постройки есть рынок с сувенирами, где можно купить карпатский чай, мед, грибы и другие вещи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит Дом с химерами в Киеве. Туда сложно попасть.