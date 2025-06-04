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Будто другой человек: как до войны выглядел новый командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Роберт Бровди основал подразделение "Птахи Мадяра" Новость обновлена 04 июня 2025, 12:03
Роберт Бровди основал подразделение "Птахи Мадяра". Фото Коллаж "Телеграф"

До полномасштабной войны он занимался бизнесом, а потом взял в руки оружие

Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр" — украинский военный, основатель аэроразведывательного подразделения – "Птахи Мадяра", который имеет множество государственных наград и медалей. Во вторник, 3 июня, президент Зеленский назначил "Мадяра" командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

"Телеграф" расскажет, чем до войны занимался Роберт Бровди и как он выглядел до того, как взял в руки оружие.

"Мадяр" до войны — кем он был и чем занимался

Роберт Бровди родился 9 августа 1975 года в Ужгороде, сейчас ему 49 лет. Известно, что он в 1997 году окончил Ужгородский национальный университет по специальности "Экономика предприятия". До начала полномасштабной войны "Мадяр" был успешным в украине бизнесменом и меценатом.

Роберт Бровди, Мадяр

Предпринимательскую карьеру Роберт Бровди начинал в еще в 1990-х годах. Он строил бизнес в сфере торговли, недвижимости и в аграрном секторе.

До полномасштабной войны в Украине группа компаний "Гранум", соучредителем которых был Роберт Бровди, входила в топ-5 экспортеров зерновых из Украины более чем в 20 стран мира. В 2015-2016 годах "Гранум" были номер один в Украине по объему экспорта зерновых в Китай.

Роберт Бровди, Мадяр

В свое время Роберт Бровди также работал генеральным директором Аграрной биржи Украины в Министерстве аграрной политики. А еще он большой ценитель и коллекционер украинских произведений искусства.

Помимо бизнеса Бровди занимался меценатством и культурными инициативами. Он является основателем арт-фонда "БровдиАрт", который поддерживал украинских художников и организовывал выставки за рубежом.

Роберт Бровди, Мадяр

Уже в 2022 году Роберт Бровди передал дела партнерам и ушел на фронт защищать Украину. Теперь он стал командующим Сил беспилотных систем ВСУ. И надо сказать, что став военным "Мадяр" сильно изменился. Его внешность до и после большой войны настолько сильно отличается, что это как будто два разных человека.

Роберт Бровди, Мадяр
Роберт Бровди, Мадяр

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#Война #Роберт Бровди #Мадяр