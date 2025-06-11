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Чем посыпать подъездную дорожку, чтобы избавиться от сорняков: этот копеечный продукт есть на вашей кухне

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Навести порядок на дорожках во дворе дачи поможет простое средство Новость обновлена 11 июня 2025, 16:18
Навести порядок на дорожках во дворе дачи поможет простое средство. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

С помощью этого лайфхака бороться с сорняками станет проще

Многие дачники или те, кто живет в частных домах, сталкивались с проблемой сорняков, который прорастают в пространстве между тротуарной плиткой или брусчаткой. Решить эту проблему не так уж и сложно, если знать специальные лайфхаки.

"Телеграф" расскажет, чем посыпать тротуарную плитку или брусчатку на дорожках во дворе дачи, чтобы избавиться от сорняков.

Как вывести сорняки в щелях тротуарной плитки?

Сорняки, которые прорастают в трещинах тротуарной плитки или между брусчаткой, которая выстлана на дорожках во дворе дачи или частного дома, могут стать настоящей проблемой. Они портят эстетический вид и иногда тяжело поддаются уборке, пишет Express.

тротуарная плитка

С сорняками во дворе можно бороться специальными химическими средствами. Однако если отдаете предпочтение более натуральным, то вам поможет лайфхак с содой. Этот недорогой продукт, который точно есть на вашей кухне, поможет уничтожить сорняки между плиткой и брусчаткой. Дело в том, что сода вытягивает влагу и сорняки просто усыхают.

Перед тем, как посыпать пространство (швы) между плиткой или брусчаткой, нужно хорошо увлажнить сорняки водой. Это поможет соде прилипнуть к растениям-вредителям, а потом уничтожить их. Посыпайте содой свои подъездные дорожки каждые четыре-шесть недель, и проблема с сорняками будет решена.

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Теги:
#Сорняки #Дача #Лайфхак #Брусчатка