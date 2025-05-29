Дешевле всего – 500 грн? Есть ли льготные тарифы для студентов в lifecell

Цены "кусаются"

Украинцы все сильнее жалуются на космические цены за связь. Проблемы начались после подорожания, которое внедрили зимой. Впрочем, мобильные операторы обычно предлагают скидки для незащищенных групп населения. Однако, мобильный оператор lifecell отказывается предлагать специальные акции для студентов, пенсионеров и других социальных групп населения. У компании, как выяснилось, нет льготных тарифов для молодежи.

"Телеграф" обратился к чату lifecell с вопросом о возможных скидках для студентов. Представители оператора предложили только стандартный тариф "Мега" без льгот.

Тарифный план "Мега" стоит 500 гривен за четыре недели использования. Абонент получает безлимитный интернет в сети lifecell, тысячу минут других операторов по Украине и 50 гигабайтов трафика. Также предоставляются безлимитные приложения и пакет "Мега ТВ" для просмотра контента.

При своевременной оплате пользователь может рассчитывать на полный безлимит Интернета. После использования первых 100 гигабайт скорость снижается до 1 мегабита в секунду. Дополнительно предоставляется еще тысяча минут на все номера Украины, кроме собственной сети lifecell.

В случае недостаточной суммы на счете, система автоматически списывает средства за частичный пакет. За 25 гривен пользователь получает 500 мегабайт и 50 минут на все сети до конца суток. При сумме менее 25 гривен доступен дневной пакет за 10 гривен со 100 мегабайтами и 10 минутами. Своевременным оператор считает оплату не позднее одного дня после завершения предыдущего периода.

Напомним, никогда не переходите на Vodafone, прежде чем узнаете это. Оператор резко понижает цены, но не для всех.