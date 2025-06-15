Украинка дала совет по уходу за волосами и тот стал вирусным в ТикТок (видео)

Некоторые опасаются такого метода

Украинка дала совет по уходу за волосами, который поможет сэкономить на популярной процедуре – холодном восстановлении волос. Видео быстро стало популярным, собрав много распространений и комментариев.

Пользователь by.rusalkaaa опубликовала в TikTok видео, как сэкономить 150 долларов ежемесячно на восстановление волос. Именно такой суммы может достигать цена на холодное восстановление волос в салоне.

Девушка советует купить термошапку по цене 300 гривен и качественную маску для волос. Нанеся маску на волосы, нужно надеть термошапку.

Термошапка используется для улучшения эффекта косметических процедур для волос, таких как маски или кондиционеры. Она работает по принципу удержания тепла, что позволяет активным компонентам косметических средств лучше проникать в структуру волос. Также термошапки могут использоваться для равномерного нагрева головы во время лечения волос, ламинирования или окрашивания.

Девушки активно обсуждают видео — за сутки под ним около 200 комментариев и более 11 тысяч "лайков". Его активно сохраняют и распространяют — около 5400 сохранений и почти 1000 распространений.

В комментариях пользовательницы делится своим опытом, спрашивают советов и обсуждает предложенный способ. Одна из комментаторов написала, что у нее термошапка на голове загорелась. Другая пишет, что опасается, что термошапка ударит ее током.

Девушки включились в обсуждение процедуры

Метод действенный, пишут в комментариях

Однако этот способ подходит не всем

Как рассказывал "Телеграф", ранее украинка показала, как сушить зелень без мусора и лишних затрат. Такого Гугл еще не видел.