Українка дала пораду щодо догляду за волоссям й та стала вірусною в ТікТок (відео)

Дехто побоюється такого методу

Українка дала пораду з догляду за волоссям, яка допоможе зекономити на популярній процедурі — холодному відновленні волосся. Відео набуло неабиякої популярності, зібравши багато поширень та коментарів.

Користувачка by.rusalkaaa опублікувала у TikTok відео, як зекономити 150 доларів щомісяця на відновлення волосся. Саме такої суми може сягати ціна на холодне відновлення волосся у салоні.

Дівчина радить купити термошапку за ціною 300 гривень та якісну маску для волосся. Нанісши маску на волосся треба вдягти термошапку.

Термошапка використовується для покращення ефекту косметичних процедур для волосся, таких як маски або кондиціонери. Вона працює за принципом утримання тепла, що дозволяє активним компонентам косметичних засобів краще проникати в структуру волосся. Також, термошапки можуть використовуватися для рівномірного нагрівання голови під час лікування волосся, ламінування або фарбування.

Дівчата активно обговорюють відео — за добу під ним майже 200 коментарів та понад 11 тисяч "лайків". Його активно зберігають та поширюють — майже 5400 збережень та майже 1000 поширень.

В коментарях користувачки діляться своїм досвідом, питають порад та обговорюють запропонований спосіб. Одна з коментаторок написала, що в неї термошапка на голові загорілась. Інша пише, що боїться, що термошапка вдарить її током.

Дівчата включилися у обговорення процедури

Метод дієвий, пишуть в коментарях

Проте цей спосіб підходить не всім

Як розповідав "Телеграф", раніше українка показала, як сушити зелень без сміття та зайвих витрат. Такого Гугл ще не бачив.