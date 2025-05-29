"Держись подальше, неудачник": в вирусном видео разборок Макрона и его жены нашли новые детали

В окружении французского лидера говорят, что между парой не было ссоры

Вирусное видео, на котором французского президента Эмманюэля Макрона его супруга Бриджит толкнула руками в лицо при выходе из самолета во Вьетнаме, продолжают разбирать по мелким деталям. Появились некоторые подробности этого неожиданного инцидента.

Эксперту по чтению по губам удалось распознать одну фразу, которую Бриджит могла сказать своему мужу. Об этом пишет The Express.

Когда дверь самолета открылась, супруга Макрона толкнула его в лицо и это успели занять камеры. Заметив это, французский президент сказал "Привет" и помахал рукой. Затем выходя из самолета Макрон предложил руку своей жене, но та проигнорировала и взялась за перила.

Эксперт заметил, что проходя мимо, Бриджит, вероятно, могла сказать следующее: "Dégage, espèce de loser", – что в переводе с французского означает: "Держись подальше, неудачник".

Несмотря на жесты Бриджит Макрон, представитель команды президента Франции отметил, что "это был момент, когда президент и его супруга в последний раз расслабились перед началом поездки, посмеявшись. Это был момент близости", — цитирует The Express.

В окружении Макрона говорят, что спора или ссоры между парой в тот момент не было. Также один из близких к Макрону людей сказал The Express, что назвал это "безобидной стычкой" и обвинил в негативной реакции "пророссийские круги".

Что известно о супружеской паре Бриджит и Эмманюэля Макронов

Между Эмманюэлем и Брижит Макрон существует значительная разница в возрасте — 24 года и 8 месяцев. Они познакомились, когда будущий президент был учеником в школе La Providence, где она преподавала литературу и вела театральный класс.

Макрон в свое время описывал их отношения как "любовь часто тайная, часто скрытая, непонятная для многих до того, как открыла себя". Брижит развелась со своим первым мужем в 2006 году, а в 2007 году вышла замуж за Макрона.

Бриджит Макрон и Эмманюэль Макрон

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Макрон поссорился с Джорджой Мелони, премьер-министром Италии. Их пытается помирить канцлер Германии Фридрих Мерц.