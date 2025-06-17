Выиграл для Украины Олимпиаду, но потом продался России: куда пропал фигурист Виктор Петренко

Спортсмен на протяжении 30 лет работал в федерации фигурного катания

Виктор Петренко – известный украинский фигурист, получивший звание олимпийского чемпиона. На протяжении своей карьеры он стал трехкратным чемпионом Европы и чемпионом мира. Однако после начала полномасштабного вторжения фигуриста заметили в России. Он предал Украину и уехал зарабатывать кровавые российские рубли.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности фигуриста, где он сейчас и чем занимается.

Что известно о Викторе Петренко

Будущий фигурист родился в 1969 году в Одессе. Петренко начал заниматься фигурным катанием еще в 5 лет, а в 12 лет уже демонстрировал тройные прыжки. Образование получил в педагогическом институте имени Ушинского.

В 1984 году одессит начал выступать во "взрослом" спорте как любитель. В том же году он выиграл юниорский Чемпионат мира. В 1988 году Виктор завоевал бронзовую награду Олимпийских Игр.

Петренко выиграл юниорский Чемпионат мира, фото Getty images

В 1990-1991 годах Петренко завоевал первые места на Чемпионате Европы. В 1992 году он стал чемпионом Олимпийских игр в Альбервилле и одновременно мирового первенства по фигурному катанию. Тогда Виктор оказался первым украинцем, выигравшим "золото" во времена независимости.

Петренко стал чемпионом Олимпийских игр, фото Getty Images

После этого Петренко завершил любительскую карьеру в фигурном катании и пошел в профессиональный спорт. Впоследствии он принял участие в Олимпийских играх 1994 года в Лиллехамере, где занял четвёртую строчку.

В 1995 году одессит перебрался в город Симсбери штата Коннектикут в США. Там он часто участвовал в шоу "Чемпионы на льду", которое стало популярным во всем мире. Также Виктор появлялся в мероприятиях, где собирали средства на помощь украинским детям.

Петренко перебрался в США, фото Getty Images

Фигурист состоит в браке с Ниной Петренко, дочерью Галины Змиевской. Теща некоторое время была его тренером. У супругов есть дочь.

Где сейчас Виктор Петренко

Еще в январе 2022 года фигурист рассказывал, что часто приезжает в Украину. Тогда он отмечал, что участвует в мероприятиях Национального олимпийского комитета Украины. Петренко делился, что зарабатывает на жизнь, консультируя фигуристов.

В июле 2022 года Петренко выступил на ледовом шоу в Сочи, не поддержав Украину в войне, начатой Россией. Национальный олимпийский комитет Украины осудил Петренко за подобные действия. В то же время Украинская федерация фигурного катания удалила профиль фигуриста с сайта. Петренко был исключен из членов федерации фигурного катания в качестве вице-президента. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский лишил одессита государственной стипендии.

Петренко исключили из федерации фигурного катания, скриншот документа

"Бывший спортсмен принял свое позорное решение, несмотря на кровавую полномасштабную войну, которую пятый месяц ведет Россия против Украины. Тысячи убитых и замученных агрессором мирных украинцев, среди которых — сотни детей, массированные ракетные удары по нашим городам и селам, полностью разрушенные дома людей не стали препятствием для того, чтобы Виктор Петренко вышел на лед в российском Сочи и выступил в одной команде со сторонниками этой страшной войны", — высказались в федерации.

Украинская олимпийская чемпионка Оксана Баюл рассказала, что Петренко написал письмо в федерацию фигурного катания. В нем он отметил, что уходит из этой организации. Также выяснилось, что фигурист активно работает в ледовом шоу Татьяны Навки, супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Похоже, что одессит поддерживает войну России против Украины.

Петренко выступает в шоу путинистки Навки, фото по мере

"Он рассказывал 30 лет Украине, как всех любит. И тут он написал письмо, что идет из президиума федерации. И понятно, что он не сказал, почему ушел. И об этом в прессе ничего не писали. Он работал с украинским государством и вот так поступил. Всю зиму протанцевал в шоу Навки и сейчас снова готовится к новому сезону. Просто тварь какая-то", — сказала Баюл.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас известный украинский шахматист Руслан Пономарев. Он выиграл чемпионат мира в 18 лет.