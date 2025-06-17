Выиграл для Украины Олимпиаду, но потом продался России: куда пропал фигурист Виктор Петренко
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Спортсмен на протяжении 30 лет работал в федерации фигурного катания
Виктор Петренко – известный украинский фигурист, получивший звание олимпийского чемпиона. На протяжении своей карьеры он стал трехкратным чемпионом Европы и чемпионом мира. Однако после начала полномасштабного вторжения фигуриста заметили в России. Он предал Украину и уехал зарабатывать кровавые российские рубли.
"Телеграф" расскажет больше о деятельности фигуриста, где он сейчас и чем занимается.
Что известно о Викторе Петренко
Будущий фигурист родился в 1969 году в Одессе. Петренко начал заниматься фигурным катанием еще в 5 лет, а в 12 лет уже демонстрировал тройные прыжки. Образование получил в педагогическом институте имени Ушинского.
В 1984 году одессит начал выступать во "взрослом" спорте как любитель. В том же году он выиграл юниорский Чемпионат мира. В 1988 году Виктор завоевал бронзовую награду Олимпийских Игр.
В 1990-1991 годах Петренко завоевал первые места на Чемпионате Европы. В 1992 году он стал чемпионом Олимпийских игр в Альбервилле и одновременно мирового первенства по фигурному катанию. Тогда Виктор оказался первым украинцем, выигравшим "золото" во времена независимости.
После этого Петренко завершил любительскую карьеру в фигурном катании и пошел в профессиональный спорт. Впоследствии он принял участие в Олимпийских играх 1994 года в Лиллехамере, где занял четвёртую строчку.
В 1995 году одессит перебрался в город Симсбери штата Коннектикут в США. Там он часто участвовал в шоу "Чемпионы на льду", которое стало популярным во всем мире. Также Виктор появлялся в мероприятиях, где собирали средства на помощь украинским детям.
Фигурист состоит в браке с Ниной Петренко, дочерью Галины Змиевской. Теща некоторое время была его тренером. У супругов есть дочь.
Где сейчас Виктор Петренко
Еще в январе 2022 года фигурист рассказывал, что часто приезжает в Украину. Тогда он отмечал, что участвует в мероприятиях Национального олимпийского комитета Украины. Петренко делился, что зарабатывает на жизнь, консультируя фигуристов.
В июле 2022 года Петренко выступил на ледовом шоу в Сочи, не поддержав Украину в войне, начатой Россией. Национальный олимпийский комитет Украины осудил Петренко за подобные действия. В то же время Украинская федерация фигурного катания удалила профиль фигуриста с сайта. Петренко был исключен из членов федерации фигурного катания в качестве вице-президента. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский лишил одессита государственной стипендии.
"Бывший спортсмен принял свое позорное решение, несмотря на кровавую полномасштабную войну, которую пятый месяц ведет Россия против Украины. Тысячи убитых и замученных агрессором мирных украинцев, среди которых — сотни детей, массированные ракетные удары по нашим городам и селам, полностью разрушенные дома людей не стали препятствием для того, чтобы Виктор Петренко вышел на лед в российском Сочи и выступил в одной команде со сторонниками этой страшной войны", — высказались в федерации.
Украинская олимпийская чемпионка Оксана Баюл рассказала, что Петренко написал письмо в федерацию фигурного катания. В нем он отметил, что уходит из этой организации. Также выяснилось, что фигурист активно работает в ледовом шоу Татьяны Навки, супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Похоже, что одессит поддерживает войну России против Украины.
"Он рассказывал 30 лет Украине, как всех любит. И тут он написал письмо, что идет из президиума федерации. И понятно, что он не сказал, почему ушел. И об этом в прессе ничего не писали. Он работал с украинским государством и вот так поступил. Всю зиму протанцевал в шоу Навки и сейчас снова готовится к новому сезону. Просто тварь какая-то", — сказала Баюл.
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