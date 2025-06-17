Виграв для України Олімпіаду, але потім продався Росії: куди зник фігурист Віктор Петренко

Спортсмен потягом 30 років працював у федерації фігурного катання

Віктор Петренко — відомий український фігурист, який отримав звання олімпійського чемпіона. Протягом своєї кар'єри він став триразовим чемпіоном Європи і чемпіоном світу. Однак після початку повномасштабного вторгнення фігуриста помітили у Росії. Він зрадив Україну і поїхав заробляти криваві російські рублі.

"Телеграф" розкаже більше про діяльність фігуриста, де він зараз і чим займається.

Що відомо про Віктора Петренка

Майбутній фігурист народився у 1969 році в Одесі. Петренко почав займатися фігурним катанням ще у 5 років, а у 12 років вже демонстрував потрійні стрибки. Освіту здобув у педагогічному інституті імені Ушинського.

У 1984 році одесит почав виступати у "дорослому" спорті як любитель. Того ж року він виграв юніорський Чемпіонат світу. У 1988 році Віктор виборов бронзову нагороду Олімпійських Ігор.

Петренко виграв юніорський Чемпіонат світу, фото Getty images

У 1990-1991 роках Петренко здобував перші місця на Чемпіонаті Європи. У 1992 році він став чемпіоном Олімпійських ігор у Альбервілі та водночас світової першості з фігурного катання. Тоді Віктор виявився першим українцем, який виграв "золото" у часи незалежності.

Петренко став чемпіоном Олімпійських ігор, фото Getty Images

Після цього Петренко завершив любительську кар'єру в фігурному катанні, натомість повернувся у професійний спорт. Згодом він взяв участь в Олімпійських іграх 1994 року в Ліллехамері, де зайняв четверту сходинку.

У 1995 році одесит перебрався у місто Сімсбері штату Коннектикут, що у США. Там він часто брав участь у шоу "Чемпіони на льоду", яке стало популярним у всьому світі. Також Віктор з'являвся у заходах, де збирали кошти на допомогу українським дітям.

Петренко перебрався до США, фото Getty Images

Петренко перебуває у шлюбі з Ніною Петренко, донькою Галини Змієвської. Теща певний час була його тренером. У подружжя є донька.

Де зараз Віктор Петренко

Ще у січні 2022 року фігурист розповідав, що часто приїжджає в Україну. Тоді він зазначав, що бере участь у заходах Національного олімпійського комітету України. Петренко ділився, що заробляє на життя, консультуючи фігуристів.

У липні 2022 року Петренко виступив на льодовому шоу в Сочі, не підтримавши Україну у війні, розпочатою Росією. Національний олімпійський комітет України засудив Петренка за такі дії. Водночас Українська федерація фігурного катання видалила профіль фігуриста із сайту. Петренка виключили з членів федерації фігурного катання як віцепрезидента. Згодом президент України Володимир Зеленський позбавив одесита державної стипендії.

Петренка виключили з федерація фігурного катання, скриншот документа

"Колишній спортсмен прийняв своє ганебне рішення попри криваву повномасштабну війну, яку п’ятий місяць веде росія проти України. Тисячі вбитих та замучених агресором мирних українців, серед яких сотні дітей, масовані ракетні удари по наших містах та селах, вщент зруйновані домівки людей не стали перешкодою для того, щоб Віктор Петренко вийшов на лід в російському Сочі та виступив в одній команді з прихильниками цієї страшної війни", — висловилися у федерації.

Українська олімпійська чемпіонка Оксана Баюл розповіла, що Петренко написав листа у федерацію фігурного катання. У ньому він зазначив, що йде з цієї організації. Також з'ясувалось, що фігурист активно працює у льодовому шоу Тетяни Навки, дружини прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова. Схоже, одесит підтримує війну Росії проти України.

Петренко виступає у шоу путіністки Навки, фото з мереі

"Він розповідав 30 років Україні, як усіх любить. І тут він написав листа, що йде з президії федерації. І зрозуміло, що він не сказав, чому пішов. І про це у пресі нічого не писали. Він працював з українською державою й ось так вчинив. Усю зиму протанцював у шоу Навки й зараз знову готується до нового сезону. Просто тварюка якась", — сказала Баюл.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз відомий український шахіст Руслан Пономарьов. Він виграв чемпіонат світу у 18 років.