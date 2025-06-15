НКВД убивало там украинцев: как выглядит тюрьма на Лонцкого во Львове и что о ней известно
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В этом месте убивали несогласных с советской властью
Во Львове расположена тюрьма на Лонцкого, где в прошлом веке советские и нацистские власти расправлялись с патриотами. Это одно из самых страшных мест в Украине, которое сохраняет кровавые события истории Украины. Также во Львове расположена самая старая тюрьма Украины — "Бригидки".
"Телеграф" расскажет историю этого места, что там происходило, а также что сейчас находится на месте тюрьмы.
История тюрьмы на Лонцкого
В конце 19 века на перекрестке улиц Леона Сапеги (сегодня Степана Бандеры) и Коперника возвели здание австро-венгерской жандармерии. Проект в стиле неоренессанса создал архитектор Юрий Яновский. А вот здание тюрьмы появилось в 1918-1920 годах, когда Львов был частью Польши.
В тюремном корпусе расположен Четвертый отдел Главной комендатуры полиции, который боролся с так называемыми "антигосударственными" организациями, в частности Организацией украинских националистов и Коммунистической партией Западной Украины.
Неформально тюрьма на Лонцком была местом расправы с политическими заключенными. В 1935 году тюрьма стала следственным изолятором. В 1936 году там удерживали борцов за независимость Украины: Степана Бандеру, Ярослава Стецько, Николая Лебедя.
В 1939-1941 годах, когда Львов находился под советской оккупацией, в здании действовал НКВД (Народный комиссариат внутренних дел). В 1941 году, когда Третий Рейх атаковал Советский Союз, НКВДисты расстреляли почти тысячу заключенных, в основном украинцев, поляков и евреев.
Во времена нацистской оккупации здание служило тюрьмой гестапо. Здесь размещались айнзац-группы СД. В 1944–1991 годах здесь действовал следственный изолятор НКВД, КГБ (Комитет государственной безопасности) и МГБ (Министерство государственной безопасности).
Тюрьма на Лонцкого сейчас
С 2009 года здесь действует национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов. Экспозиция предусматривает 3 части: историю постройки, быт узников и массовые расстрелы в июне 1941 года. Там можно увидеть пропускной пункт, тюремные камеры, кабинет следователя, фотолабораторию. Часть камер была оборудована под выставочные залы.
Главной темой экспозиции являются массовые расстрелы заключенных в конце июня 1941 года. В одном из помещений есть кадры из кинохроники, где демонстрируется тюрьма после ухода советских войск из Львова. Также есть фото и украинские газеты с того кровавого периода.
Среди камер, где находились заключенные, одной из самых страшных являлась "камера смертников". Там люди ждали исполнения приговора, которым часто был расстрел. Для контраста в другом зале разместили пропагандистские плакаты того времени, на фоне которых раздаются советские песни, например "Широкая моя страна родная". Это сделали для того, чтобы показать, какую пропаганду вели советские власти и одновременно, как они жестоко уничтожали всех несогласных.
В конце экспозиции разместили стелу памяти замученных в 1941 году. Также можно услышать воспоминания бывших узников.
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