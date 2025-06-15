НКВД убивало там украинцев: как выглядит тюрьма на Лонцкого во Львове и что о ней известно

В этом месте убивали несогласных с советской властью

Во Львове расположена тюрьма на Лонцкого, где в прошлом веке советские и нацистские власти расправлялись с патриотами. Это одно из самых страшных мест в Украине, которое сохраняет кровавые события истории Украины. Также во Львове расположена самая старая тюрьма Украины — "Бригидки".

"Телеграф" расскажет историю этого места, что там происходило, а также что сейчас находится на месте тюрьмы.

История тюрьмы на Лонцкого

В конце 19 века на перекрестке улиц Леона Сапеги (сегодня Степана Бандеры) и Коперника возвели здание австро-венгерской жандармерии. Проект в стиле неоренессанса создал архитектор Юрий Яновский. А вот здание тюрьмы появилось в 1918-1920 годах, когда Львов был частью Польши.

В тюремном корпусе расположен Четвертый отдел Главной комендатуры полиции, который боролся с так называемыми "антигосударственными" организациями, в частности Организацией украинских националистов и Коммунистической партией Западной Украины.

Тюрьма на Лонцкого в древности, фото lviv.travel

Неформально тюрьма на Лонцком была местом расправы с политическими заключенными. В 1935 году тюрьма стала следственным изолятором. В 1936 году там удерживали борцов за независимость Украины: Степана Бандеру, Ярослава Стецько, Николая Лебедя.

В тюрьме расправлялись с политическими заключенными, фото lviv.travel

В 1939-1941 годах, когда Львов находился под советской оккупацией, в здании действовал НКВД (Народный комиссариат внутренних дел). В 1941 году, когда Третий Рейх атаковал Советский Союз, НКВДисты расстреляли почти тысячу заключенных, в основном украинцев, поляков и евреев.

Здесь расстреливали украинцев, поляков и евреев, фото lviv.travel

Во времена нацистской оккупации здание служило тюрьмой гестапо. Здесь размещались айнзац-группы СД. В 1944–1991 годах здесь действовал следственный изолятор НКВД, КГБ (Комитет государственной безопасности) и МГБ (Министерство государственной безопасности).

Тюрьма на Лонцкого сейчас

С 2009 года здесь действует национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов. Экспозиция предусматривает 3 части: историю постройки, быт узников и массовые расстрелы в июне 1941 года. Там можно увидеть пропускной пункт, тюремные камеры, кабинет следователя, фотолабораторию. Часть камер была оборудована под выставочные залы.

Из тюрьмы сделали музей, фото lviv.vgorode.ua

Главной темой экспозиции являются массовые расстрелы заключенных в конце июня 1941 года. В одном из помещений есть кадры из кинохроники, где демонстрируется тюрьма после ухода советских войск из Львова. Также есть фото и украинские газеты с того кровавого периода.

В 1941 году здесь расстреливали заключенных, фото lviv.vgorode.ua

Среди камер, где находились заключенные, одной из самых страшных являлась "камера смертников". Там люди ждали исполнения приговора, которым часто был расстрел. Для контраста в другом зале разместили пропагандистские плакаты того времени, на фоне которых раздаются советские песни, например "Широкая моя страна родная". Это сделали для того, чтобы показать, какую пропаганду вели советские власти и одновременно, как они жестоко уничтожали всех несогласных.

Коридоры в тюрьме на Лонцкого, фото ru-travels.in.ua

Здесь жили заключенные, фото ua-travels.in.ua

В конце экспозиции разместили стелу памяти замученных в 1941 году. Также можно услышать воспоминания бывших узников.

Стелла убитых в тюрьме, фото lviv.vgorode.ua

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