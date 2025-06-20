Почему в СССР стены в подъезде красили в два цвета? Такие можно увидеть до сих пор (фото)
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Телеграф покажет, как сейчас выглядят подъезды в старых хрущевках
Жители старых многоэтажек наверняка подмечали, что стены подъездов красят в два цвета: темный низ и светлый верх. Этот визуальный прием широко использовался в СССР и продолжает встречаться в постсоветских странах и даже в Украине.
"Телеграф" разобрался, почему подъезды красили наполовину и откуда возникла эта традиция. Мы покажем фото, как сейчас смотрятся старые дома.
Почему подъезды окрашивают в два цвета
Одной из причин такого подхода считается экономическая целесообразность. Почему в СССР окрашивали стены краской на половину? Темные оттенки, которые использовали для нижней части стен, были более устойчивы к грязи и повреждениям, пишет Обозреватель.
Подъезды всегда были местами повышенной проходимости, поэтому нижняя часть стен часто пачкалась от обуви, сумок и других предметов. Темная краска позволяла скрыть загрязнение, а также ее было проще обновить.
Почему стены в подъездах красили в зеленый цвет
Ответ на этот вопрос также связан с доступностью материалов. В СССР производили большое количество краски для нужд армии и железнодорожного транспорта.
Зеленая и синяя краски активно использовались для военной техники, пассажирских вагонов и автомобилей. Оставшиеся излишки были доступны на внутреннем рынке и использовались для бытовых нужд, в частности для покраски стен в подъездах, кухнях и санузлах.
На примере одного из дома "Телеграф" покажет, как сейчас выглядят подъезды в старых хрущевках.
Практическая сторона окрашивания
Красить стены наполовину было не только экономично, но и удобно. Традиция использовать два цвета также помогала визуально расширить пространство в тесных подъездах.
Эти цвета стали своеобразным символом экономичности и практичности. Их использовали для покраски не только подъездов, но и других общественных мест, таких как школы и больницы.
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