Спиртное везде и всегда. Почему в СССР были толерантны к пьяницам

Советская власть и общество относились толерантно к такому

Жизнь в СССР была бурной, бедной, а для кого-то даже счастливой. Не секрет, что в советское время "традиция" выпивать была не только на работе, но и в личной жизни. Фраза "Понять на троих" — родом именно из Советского Союза.

Почему же в Советском Союзе толерантно относились к алкоголизму? "Телеграф" разобрался в этом вопросе.

Почему советские люди употребляли спиртное

Дело в том, что советские власти пытались подавлять людей, их амбиции и недовольства. Поэтому алкоголь стал своеобразным способом бегства от реальности и быстро завоевал популярность среди обычного населения.

Алкоголь – это своеобразный социальный наркотик. Именно благодаря ему население постепенно деградировало, а это позволяло держать людей в повиновении.

Мужчины в СССР пили

Что интересно, стоимость одной бутылки водки в те времена была всего 2 рубля и 87 копеек. За такую цену рабочие спокойно могли скинуться и вместо обеда в столовой приобрести бутылку "на троих", да еще осталось бы немного денег на закуску.

К тому же алкоголь никогда не был в дефиците. Даже тогда, когда в магазинах не было ничего, водку можно было купить практически везде и всегда.

К тому же, у граждан СССР не было никакого стимула к развитию и самореализации, как у молодежи сейчас. Результата за свои старания они не получали: частный бизнес отсутствовал, а карьерный рост практически не влиял на уровень жизни. И даже за гениальное изобретение максимум, что мог получить человек — грамота и путевка на отдых в дружескую страну.

Мужчины в СССР

Развитию алкоголизма способствовали власть и общество. Напротив наличие лечебно-трудовых профилакторий, к пьяницам и советская власть и общество относились толерантно. В кино их изображали как хороших остроумий, на работе могли только сделать предупреждение, не наказывая алкоголика.

В обществе даже не поднимался вопрос, что алкоголизм – это проблема, с которой надо бороться. Вероятно, такая кардинальная формулировка вопроса могла привести к коренному изменению советской системы.

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