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Вишни не только ваши! Почему не стоит есть плоды из огорода

Автор
Марина Ищенко
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Автор
Вишни
Вишни. Фото Коллаж "Телеграф"

Качественная вишня должна иметь яркий цвет, упругую текстуру и приятный аромат без посторонних запахов

Вишни в Украине появляются на прилавках базаров. Но перед тем, как их покупать и употреблять, следует проверять костянку на наличие червей.

"Телеграф" расскажет, почему не стоит есть червивые вишни. А также где купить ягоду, чтобы она была без червя.

Проблема червиной вишни

В этот период в плодах вишни часто можно обнаружить мелких белых червячков – это личинки вишневой мухи (Rhagoletis cerasi). Эти насекомые откладывают яйца непосредственно в мякоть плода во время его созревания. Через 5-7 дней из яиц вылупляются личинки, питающиеся мякотью вишни.

Процесс заражения происходит следующим образом:

  • Взрослые вишневые мухи появляются в конце мая – начале июня.
  • Самки прокалывают кожицу плода и откладывают по одному яйцу внутрь.
  • Личинки развиваются внутри вишни в течение 3-4 недель.
  • Зараженные плоды часто смотрятся вполне нормально извне.
Вишня красная
Вишня с личинкой червя

Можно ли есть такую вишню

С медицинской точки зрения случайное потребление личинок вишневой мухи не представляет серьезной угрозы. Эти личинки не являются переносчиками опасных заболеваний и перевариваются в желудке как обычный белок.

Вишня
Вишня

Признаки присутствия личинок в вишне

  • Мелкие темные пятнышки на поверхности плода (места проколов).
  • Мякоть плода становится более мягкой и темной.
  • При нажатии на плод можно заметить движение внутри.
  • Характерен неприятный запах в перезрелых зараженных плодах.
Вишня с червем
Червивая вишня

Где лучше покупать вишню

  • Супермаркеты и крупные торговые сети здесь плоды проходят контроль качества и часто обработаны специальными средствами против вредителей.
  • Сертифицированные фермерские хозяйства – профессиональные производители используют системы защиты растений и регулярно возделывают сады.
  • Проверенные поставщики на рынках лучше покупать у продавцов, которые могут предоставить информацию о происхождении товара и методах выращивания.

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#Вишня #Фрукти