Сусіди будуть заздрити вашому урожаю: чим треба полити помідори

Є прості народні засоби, які сприяють урожайності

Хороша підгодівля — один із простих способів, як збільшити урожай помідорів. І це важливо робити у червні-липні, коли коріння потребує підгодівлі. Підживлення треба провести до спеки, аби рослини засвоїли корисні речовини.

У літню пору найкраще підживлювати помідори фосфором і калієм. Вони допоможуть отримати міцні зав'язі та соковиті плоди, пише видання Actualno.com. Натомість азотні добрива у цей період можуть лише нашкодити, бо окрім зеленої маси ви нічого не отримаєте.

Допоможуть отримати великий урожай натуральні добрива. Доступним засобом, який можна знайти на кухні у кожного, є пекарські дріжджі. Їх треба поєднати із золою у розчині. Пропорція — 10 грамів сухих дріжджів і пів літра деревної золи. Такий розчин покращить ріст плодів і допоможе рослині швидше поглинати поживні речовини.

Великий урожай помідорів, фото Freepik

Дріжджі додадуть рослинам енергії, а зола наповнить їх калієм і захистить від шкідників. Обов'язково спробуйте полити помідори таким розчином у червні або липні. Цим ви закладете основу для розвитку великих і солодких плодів, які потім збиратимете відрами.

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