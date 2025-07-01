С первым днем июля 2025! Яркие открытки, чтобы порадовать близких в соцсетях

Не забудьте поздравить родных и друзей с приходом нового летнего месяца

Любимая пора многих людей — это лето. Сейчас мы наслаждаемся свежими фруктами и овощами, даже в воюющей стране путешествуем к морю и в горы, проводим время на природе. Для украинцев — это сезон отдыха, тепла и, к сожалению, постоянных обстрелов со стороны России.

Несмотря на сложную ситуацию в Украине, в этот вторник начинается июль — второй месяц лета 2025 года, когда можно воплощать в жизнь летние планы. Солнце, жара и долгие дни вдохновляют на отпуска, пикники и активный отдых.

Летние фестивали, концерты и ярмарки продолжают радовать украинцев, создавая праздничное настроение, а теплая погода побуждает многих из нас к путешествиям. Спорт на свежем воздухе, прогулки, новые впечатления – все это часть лета, даже несмотря на войну с агрессором.

По случаю начала июля "Телеграф" подготовил для читателей и читательниц подборку красивых поздравлений в виде ярких открыток и теплых картинок с пожеланиями. Отправьте изображение своим близким друзьям, родным или просто хорошим знакомым. Впереди еще много солнечных моментов!

Сейчас идеальное время не только для активного, но и пассивного отпуска. Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине можно порыбачить и отдохнуть душой от цивилизации.