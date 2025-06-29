Дикая жемчужина Одесщины: как добраться до озера Кагул – идеального места для рыбаков и отдыха в палатках

Если хотите убежать от цивилизации – вам точно сюда!

Происхождение озера Кагул неизвестно. Окружающий ландшафт — это типичная степная зона, богатая камышами и другой растительностью. Летом здесь жарко, но можно найти тени для отдыха и наслаждения тишиной. Озеро богато рыбой, поэтому рыбаки часто выбирают именно Кагул для своего "дикого" хобби. После Крыма — это самая южная точка на карте Украины.

Кагул расположен в низменности Дуная на территории Ренийского района Одесской области (восточнее города Рени). Его природная красота привлекает как украинских путешественников, так и туристов из других стран.

7 метров глубины

Озеро Кагул – пойменное, связанное проливами с озером Картал и Дунаем. От основного русла Дуная его отделяет дамба, регулирующая уровень воды. Площадь водоема изменяется в зависимости от сезона и колеблется в пределах 80-90 км, а максимальная глубина достигает 7 метров. В летний период вода может прогреваться до +30°C, а зимой озеро покрывается льдом. Северное побережье Кагула имеет холмистый рельеф, тогда как южное — низменное и заболоченное, покрытое густыми зарослями камыша.

Озеро Кагул Озеро Кагул Озеро Кагул

Как отдохнуть на озере Кагул

Инфраструктура на озере практически отсутствует – здесь нет кафе, туалетов или развлечений. Но именно это и есть главная привлекательность Кагула: дикая природа, спокойствие и отсутствие городского шума. Это отличное место для палаточного отдыха, пикников и приготовления пищи на костре. Для рыбаков озеро станет настоящей находкой.

Остановиться можно в городе Рени, расположенном примерно в 30 км от озера. Еду придется брать с собой, приобрести заранее или приготовить на костре – например, зажарить только что пойманного сома. В селе Нагорное, расположенном на берегу Кагулы, есть магазины и даже несколько кафе, поэтому при необходимости можно что-то купить.

Как добраться до озера Кагул

Из Одессы до озера можно добраться по автодороге М15 (Е87), по которой легко доехать до южного берега — расстояние составляет около 300 км, в том числе до села Виноградовка. Чтобы подъехать непосредственно к озеру, нужно в поселке Орловка (приблизительно в 1 км юго-восточнее озера) свернуть на трассу Т1629, проходящую вдоль береговой линии до села Нагорное. Удобнее всего добираться собственным транспортом, воспользовавшись навигатором. Также можно добраться из Одессы по железной дороге, а дальше — на пригородных или рейсовых автобусах в Кагул.

Где находится озеро Кагул. Фото: Google Maps

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