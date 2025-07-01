З першим днем липня 2025! Яскраві листівки, щоб порадувати близьких у соцмережах

Не забудьте привітати рідних і друзів з приходом нового літнього місяця

Улюблена пора багатьох людей — це літо. Зараз ми насолоджуємося свіжими фруктами та овочами, навіть у країні, що воює, подорожуємо до моря і в гори, проводимо час на природі. Для українців — це сезон відпочинку, тепла і, на жаль, постійних обстрілів з боку Росії.

Попри складну ситуацію в Україні, цього вівторка починається липень — другий місяць літа 2025 року, коли можна втілювати у життя літні плани. Сонце, спека та довгі дні надихають на відпустки, пікніки та активний відпочинок.

Літні фестивалі, концерти та ярмарки продовжують радувати українців, створюючи святковий настрій, а тепла погода спонукає багатьох до подорожей. Спорт на свіжому повітрі, прогулянки, нові враження – це частина літа, навіть попри війну з агресором.

З нагоди початку липня "Телеграф" підготував для читачів та читачок добірку гарних привітань у вигляді яскравих листівок та теплих картинок із побажаннями. Надішліть зображення своїм близьким друзям, рідним або просто добрим знайомим. Попереду ще багато сонячних моментів!

Зараз ідеальний час не тільки для активної, але й пасивної відпустки. Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні можна порибалити та відпочити душею від цивілізації.