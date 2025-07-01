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З першим днем липня 2025! Яскраві листівки, щоб порадувати близьких у соцмережах

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Ось і настав липень 2025
Ось і настав липень 2025. Фото Freepik

Не забудьте привітати рідних і друзів з приходом нового літнього місяця

Улюблена пора багатьох людей — це літо. Зараз ми насолоджуємося свіжими фруктами та овочами, навіть у країні, що воює, подорожуємо до моря і в гори, проводимо час на природі. Для українців — це сезон відпочинку, тепла і, на жаль, постійних обстрілів з боку Росії.

Попри складну ситуацію в Україні, цього вівторка починається липень — другий місяць літа 2025 року, коли можна втілювати у життя літні плани. Сонце, спека та довгі дні надихають на відпустки, пікніки та активний відпочинок.

Літні фестивалі, концерти та ярмарки продовжують радувати українців, створюючи святковий настрій, а тепла погода спонукає багатьох до подорожей. Спорт на свіжому повітрі, прогулянки, нові враження – це частина літа, навіть попри війну з агресором.

З нагоди початку липня "Телеграф" підготував для читачів та читачок добірку гарних привітань у вигляді яскравих листівок та теплих картинок із побажаннями. Надішліть зображення своїм близьким друзям, рідним або просто добрим знайомим. Попереду ще багато сонячних моментів!

листівка з першим днем липня
картинка з першим днем липня
листівка привіт липень 2025
листівка з першим днем липня 2025
картинка привіт липень 2025

Зараз ідеальний час не тільки для активної, але й пасивної відпустки. Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні можна порибалити та відпочити душею від цивілізації.

Теги:
#Літо #Поздоровлення #Свята #Листівки #Липень