Можно легко отравиться: какие продукты нельзя покупать в жару

В Украине начался опасный гастрономический сезон

Летом, когда асфальт плавится под ногами, а бактерии размножаются с бешеной скоростью, риск отравиться возрастает в разы. Даже самые привычные продукты на жаре могут стать опасными — буквально за считанные часы. Некоторые из них вообще лучше не покупать на улице, особенно с рук или на стихийных рынках.

В Управлении охраны здоровья Кропивницкого горсовета назвали продукты, которые стоит обходить стороной в жаркий сезон, чтобы не попасть в больницу вместо отпуска.

Творог и кисломолочка

Молочные продукты — самые чувствительные к жаре. Творожные массы, десерты, фруктовые йогурты и особенно молочные коктейли портятся моментально, если хранятся не в холодильнике. Сладкая среда — идеальное место для бактерий, которые могут вызвать сильнейшее отравление. Даже сырники или запеканки, если они полежали на жаре дольше двух часов, становятся потенциально опасными. Так что если уж хочется молочного коктейля — заказывайте в кафе, где его готовят при вас.

Молочный коктейль

Пирожные с кремом

Любое пирожное с кремом — риск, особенно на солнцепёке. Заварной крем живёт максимум 6 часов, белковый — до 7, но и то не всегда безопасен. А вот масляный — настоящий лидер по опасности. Крем быстро портится, и никакая глазурь это не скроет. Если десерт не из холодильника — лучше не рисковать.

Рыба

Летом особенно опасна рыба, а точнее — осетровые. Если после вылова рыбу не разделали и не убрали хребет со спинным мозгом (вязигой), там начинают размножаться бактерии. Употребление такой рыбы может закончиться очень плохо — вплоть до летального исхода.

Суши и роллы с сырой рыбой

Сырая рыба — это всегда риск, а в жару — двойной. Чтобы суши были безопасными, рыба должна быть только что пойманной и сразу охлаждённой. На практике это редкость. Лучше выбирать вегетарианские роллы или с приготовленной рыбой.

Суши

Мороженое из автоматов

Мягкое мороженое из уличных автоматов — настоящий квест для вашего желудка. По нормам оно должно храниться не более 30 часов, но часто его крутят неделями. В таком мороженом быстро заводится сальмонелла и другие "сюрпризы". Последствия — отравление и инфекционное отделение.

Салаты с майонезом

Майонез на жаре начинает "работать" против вас. При температуре выше +16 он буквально переваривает салат, ускоряя порчу. Оливье без холодильника живёт максимум два часа, мимоза — ещё меньше. Особенно опасны салаты с мясом, рыбой или морепродуктами — их нужно съедать сразу.

Салат с майонезом

Напомним, в Украине уже несколько недель на рынках и в супермаркетах продают ранние абрикосы, которые могут представлять угрозу из-за содержания амигдалина. Он может вызвать отравление.