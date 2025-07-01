Можна легко отруїтися: які продукти не можна купувати у спеку

В Україні розпочався небезпечний гастрономічний сезон

Влітку, коли асфальт плавиться під ногами, а бактерії розмножуються з шаленою швидкістю, ризик отруїтися збільшується в рази. Навіть найзвичніші продукти на спеці можуть стати небезпечними — буквально за лічені години. Деякі з них взагалі краще не купувати на вулиці, особливо з рук чи на стихійних ринках.

В Управлінні охорони здоров’я Кропивницької міськради назвали продукти, які варто обходити стороною у спекотний сезон, щоб не потрапити до лікарні замість відпустки.

Сир і кисломолочка

Молочні продукти – найчутливіші до спеки. Сирні маси, десерти, фруктові йогурти та особливо молочні коктейлі псуються миттєво, якщо зберігаються не в холодильнику. Солодке середовище – ідеальне місце для бактерій, які можуть спричинити сильне отруєння. Навіть сирники чи запіканки, якщо вони полежали у спеку довше двох годин, стають потенційно небезпечними. Так що якщо хочеться молочного коктейлю — замовляйте в кафе, де його готують при вас.

Молочний коктейль

Тістечка з кремом

Будь-яке тістечко з кремом — ризик, особливо на сонці. Заварний крем живе максимум 6 годин, білковий – до 7, але й то не завжди безпечний. А ось масляний — справжній лідер із небезпеки. Крем швидко псується, і жодна глазур це не приховає. Якщо десерт не з холодильника – краще не ризикувати.

Риба

Влітку особливо небезпечна риба, а точніше – осетрові. Якщо після вилову рибу не обробили і не прибрали хребет зі спинним мозком (в'язигою), там починають розмножуватися бактерії.

Суші та роли з сирою рибою

Сира риба — це завжди ризик, а в спеку — подвійний. Щоб суші були безпечними, риба має бути щойно спійманою і відразу охолодженою. Насправді це рідкість. Краще вибирати вегетаріанські роли або з приготовленою рибою.

Суші

Морозиво з автоматів

М’яке морозиво з вуличних автоматів – справжній квест для вашого шлунка. За нормами воно повинно зберігатися не більше 30 годин, але часто його крутять тижнями. У такому морозиві швидко заводиться сальмонела та інші "сюрпризи". Наслідки – отруєння та інфекційне відділення.

Салати з майонезом

Майонез у спеку починає "працювати" проти вас. При температурі вище +16 він буквально перетравлює салат, прискорюючи псування. Олів’є без холодильника живе максимум дві години, мімоза ще менше. Особливо небезпечні салати з м’ясом, рибою чи морепродуктами – їх треба з’їдати одразу.

Салат з майонезом

Нагадаємо, в Україні вже кілька тижнів на ринках і в супермаркетах продають ранні абрикоси, які можуть становити загрозу через вміст амігдаліну. Він може спричинити отруєння.