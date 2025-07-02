Желтеют кабачки? Как не остаться без урожая

Погодные условия этим летом – тяжелое испытание для растений

Кабачки — популярный овощ, выращивание которого обычно почти не требует усилий. Однако в этом году многие огородники жалуются, что эта культура болеет и плохо развивается.

В Facebook-группе "Затятий дачник" пользовательница попросила совета — что делать, когда желтеют кабачки. Эта тема актуальна для многих членов группы, ведь погодные условия нынешним летом для тыквенных культур (огурцы, тыквы, дыни и арбузы) очень неблагоприятны — много влаги и недостаточно тепла.

Желтеют листья на кабачках — почему и что делать

Пользователь добавила фото своих кабачков — кустики здоровые, но листья желтеют. На них нет ни грибков, ни вредителей. Причина пожелтения листьев в этом случае – недостаток питательных веществ. Из-за этого растению трудно справиться с перепадами температуры.

На кустах желтеют нижние листья

"Азот, калий, магний — это основное, чего не хватает, так пожелтение начинается с нижних старых листочков. Полив хотя бы 2 раза в неделю, мульчирование, если есть возможность. И подкормить надо. Настоем коровяка, или зольным настоем, или гуматами калия, или комплексным удобрением, или формулы плантафола с азотом. Даже дрожжевой подкормкой можно помочь растениям", – советуют женщине.

Желтеют молодые кабачки на кустах — почему и что делать

Одна из причин, почему молодые кабачки могут желтеть на кустах – слишком много завязи, на кусте нужно оставлять 3-5 штук для нормального развития. Также причина может быть в недостатке питательных элементов — калия, магния, бора, кальция и т.д. Надо подкормить кустики комплексным удобрением или настоем перебродившей травы.

Также пожелтение кабачков на кустах может быть связано с неблагоприятной погодой. Холодные ночи, а днем сильная жара, избыток дождей или засуха — это все стрессовые моменты, когда растения приостанавливают все процессы, плоды не развиваются и начинают отмирать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкормить кабачки, чтобы они дали обильный урожай. Самым эффективным способом будет азотная подкормка.