Жовтіють кабачки? Як не лишитися без врожаю

Погодні умови цього літа — важке випробування для рослин

Кабачки — популярний овоч, вирощування якого, зазвичай, майже не потребує зусиль. Проте цього року багато городників скаржаться, що ця культура хворіє та погано розвивається.

У Facebook-групі "Затятий дачник" користувачка попросила поради — що робити, коли жовтіють кабачки. Ця тема актуальна для багатьох членів групи, адже погодні умови цього літа для гарбузових культур (огірки, гарбузи, дині та кавуни) дуже несприятливі — багато вологи та недостатньо тепла.

Жовтіє листя на кабачках — чому та що робити

Користувачка додала фото своїх кабачків — кущики здорові, але листя жовтіє. На ньому нема ані грибків, ані шкідників. Причина пожовтіння листя в цьому випадку — нестача поживних речовин. Через це рослині важко поратися з перепадами температури.

На кущиках жовтіє нижнє листя

"Азот, калій, магній — це основне, чого не вистачає, так пожовтіння починається з нижніх старих листочків. Полив хоча б 2 рази на тиждень, мульчування, якщо є можливість. І підживити треба. Настоєм коровяка, або зольним настоєм, або гуматами калію, чи комплексним добривом, або є формули плантафола з азотом. Навіть дріжджовою підживкою можна допомогти рослинам", — радять жінці.

Жовтіють молоді кабачки на кущах — чому та що робити

Одна з причин, чому молоді кабачки можуть жовтіти на кущах — забагато зав'язі, на кущі треба залишати 3-5 штук для нормального розвитку. Також причина може бути у нестачі поживних елементів — калію, магнію, бору, кальцію тощо. Треба підживити кущики комплексним добривом, або настоєм трави, що перебродив.

Також пожовтіння кабачків на кущах може бути пов'язане з несприятливою погодою. Холодні ночі, а вдень сильна спека, надмір дощів, або засуха — це все стресові моменти, коли рослини призупиняють всі процеси, плоди не розвиваються й починають відмирати.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підживити кабачки, щоб вони дали рясний врожай. Найефективнішим способом буде азотне підживлення.