Проверьте ящики: старую монетку в 2 копейки можно продать за 30 тысяч гривен

Цена монеты зависит от разновидности штампа и состояния монеты

В Украине продают редкую монету 1992 года. Таких было изготовлено пару десятков и она никогда не была в обращении.

Об этом сообщают на сайте "Монеты ягодки". Там пишут, что такая монета продается от 17 до 30 тысяч гривен.

"2 копейки 1992 года — это пробная монета Украины, которая не была запущена в обращение. Первые украинские 2 копейки были алюминиевые, их чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Из-за ошибки в эскизах монета получила узкий венок. Как вспоминает А. Люлько в книге "ЛСЗ — первый монетный двор Украины", в качестве пробы было изготовлено всего 20-30 шт таких копеек. Заготовки для чеканки были алюминиевые и стальные", — говорится в материале.

По каталогу ИТК-8 разновидность классифицируется как 1ГА.

На аверсе изображены трезубец, надпись "Украина" и дата 1992 года.

На реверсе указан номинал "2 копейки".

Группа монеты гладкая.

2 копейки 1992 года никогда не обращались, поэтому вряд ли вы их найдете.

Сколько стоит монета

Цена на 2 копейки 1992г. стабильно высока и может достигать 30 000 гривен. Если монета из немагнитной стали, то ее стоимость выше. На аукционе Виолити оригинальные алюминиевые 2 копейки 1992 в последний раз продавали в 2019 году, тогда монету купили за 28 070 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что за старую монету 5 копеек могут заплатить до 10 тысяч грн.