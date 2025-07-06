Экс-премьер-министр женат на своей Людмиле более полувека

Бывший премьер-министр при Януковиче, так же как и "легитимный", предал Украину и сбежал от правосудия. У Николая Азарова есть жена Людмила и единственный сын Алексей.

Бывший политик, который запомнился пророссийскими взглядами и искажением государственного украинского языка, уже 58 лет находится в браке. "Телеграф" рассказывает, как он познакомился со своей Людмилой, которую среди украинцев вообще мало кто видел.

Встретились, когда горел дом

Жена предателя родилась в 1946 году и стала преподавателем. Познакомилась пара еще в студенчестве, когда им было около двадцати. В 2011 году Людмила Николаевна рассказала, что встретили они друг друга при необычных обстоятельствах — во время пожара дома.

"Встретились мы случайно. Был жаркий летний день, мы спешили на пляж с подружками. И вдруг услышали взрывы. Мы побежали на взрывы и увидели: пылает здание. И вот рядом увидели Николая. Мы разговорились. Беседа была так увлекательна, что он забыл о пожаре. В тот день было назначено первое свидание", — вспоминала женщина.

В 1967 году во время учебы Азарова в МГУ состоялась свадьба, а в 1971 году у супругов родился сын Алексей, в будущем — украинский чиновник и советник еще Януковича-премьер-министра при Ющенко.

Во время политической карьеры Азарова его жена Людмила держалась в стороне от публичности — не появлялась на мероприятиях и практически не общалась с прессой. В сети есть лишь несколько фото с женой предателя, сделанные еще до их бегства в 2014 году. На одних из них Людмила появляется в странных шляпках:

Где сейчас Людмила Азарова

Известно, что после Революции Достоинства Азаровы покинули Украину: сначала укатили в Австрию, но из-за введения против них международных финансовых санкций перебрались в страну-агрессоршу Россию. Там и остаются со статусом "политические беженцы". В 2020 году СМИ сообщили, что семья бывшего премьера Украины владеет несколькими земельными участками и роскошной недвижимостью на престижной Рублевке под Москвой.

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