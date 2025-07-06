Експрем’єр-міністр одружений зі своєю Людмилою понад півстоліття

Колишній прем’єр-міністр за Януковича, так само як і "легітимний", зрадив Україну і втік від правосуддя. У Миколи Азарова є дружина Людмила та єдиний син Олексій.

Колишній політик, який запам’ятався проросійськими поглядами та спотворенням державної української мови, вже 58 років перебуває у шлюбі. "Телеграф" розповідає, як він познайомився зі своєю Людмилою, яку серед українців узагалі мало хто бачив.

Зустрілися, коли горів будинок

Дружина зрадника народилася у 1946 році та стала викладачем. Познайомилася пара ще у студентстві, коли їм було близько двадцяти. 2011 року Людмила Миколаївна розповіла, що зустріли вони один одного за незвичайних обставин — під час пожежі будинку.

"Зустрілися ми випадково. Був спекотний літній день, ми поспішали на пляж з подружками. І раптом почули вибухи. Ми побігли на вибухи та побачили: палає будівля. І ось поруч побачили Миколу. Ми розговорилися. Бесіда була така захоплююча, що він забув про пожежу. Того дня було призначене перше побачення", — згадувала жінка.

1967 року під час навчання Азарова у МДУ відбулося весілля, а 1971 року у подружжя народився син Олексій, у майбутньому — український чиновник і радник ще Януковича-прем’єр-міністра за Ющенка.

Під час політичної кар’єри Азарова його дружина Людмила трималася осторонь публічності — не з’являлася на заходах і практично не спілкувалася з пресою. У мережі є лише кілька фото із дружиною зрадника, зроблені ще до їхньої втечі у 2014 році. На одних із них Людмила з’являється у дивних капелюшках:

Де зараз Людмила Азарова

Відомо, що після Революції Гідності Азарови покинули Україну: спочатку поїхали до Австрії, але через запровадження проти них міжнародних фінансових санкцій перебралися до країни-агресорки Росії. Там і залишаються зі статусом "політичні біженці". У 2020 році ЗМІ повідомили, що сім’я колишнього прем’єра України володіє кількома земельними ділянками та розкішною нерухомістю на престижній Рубльовці під Москвою.

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