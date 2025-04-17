Строит бизнес в России? Куда исчез и чем занимается сын экс-премьер-министра Азарова

Сын Азарова сбежал из Украины в 2014 году

Николай Азаров — бывший премьер-министр Украины, запомнившийся пророссийскими взглядами, а также искажением украинского языка, которое получило название "азировка". У политика есть жена Людмила, которой сейчас 78 лет, и сын Алексей.

"Телеграф" расскажет, чем занимается сын экс-премьер-министра Украины, и где он сейчас.

Что известно о сыне Николая Азарова

Алексей Азаров родился в 1971 году в городе Калуга в России. Получал образование инженера в Московском университете и юриста — в Украинской академии внешней торговли. Работал в посольствах Украины в Финляндии и Швейцарии и в представительстве Украины при ООН. В 2002 году Алексей получил работу советника тогдашнего премьер-министра Украины Виктора Януковича.

В 2012 году Азаров стал народным депутатом от Партии регионов. Также Алексей руководил группой межпарламентских связей с Австрией, был заместителем руководителя группы межпарламентских связей с Испанией. Входил в группы межпарламентских связей со многими странами мира: Японией, Литвой, Швейцарией, Германией, Болгарией, Италией, Саудовской Аравией и другими.

Азаров был народным депутатом, фото из сети

Также в 2014 году против сына экс-премьер-министра ЕС ввел санкции из-за незаконного использования государственных средств. Также его подозревали в отмывании 18 миллионов долларов в Италии. Речь шла о том, что Азаров "продал" Андрею Клюеву должность вице-премьера за взятку в размере 18 миллионов долларов. "Схему" провели через итальянскую компанию, которая купила две виллы на Сардинии и в районе Гольфо-ди-Маринелла.

Против Азарова вводил санкции ЕС, фото с его фейсбук-страницы

В 2013 году Алексей утвердил, что его дети будут говорить на украинском, тогда как он всегда общался только на русском. Сын Азарова рассказывал, что дети будут жить в Украине, потому что "здесь они растут и ни одна страна мира их не примет". Однако этого не произошло.

В 2016 году суд ЕС снял санкции с Алексея и Николая Азаровых. В то же время их активы в Европе разморозили.

Где сейчас Алексей Азаров

После падения режима Януковича Азаров-младший перебрался в Австрию, где владеет недвижимостью и занимается бизнесом. Он причастен к отдельным оффшорным компаниям и инвестиционным проектам. С 2014 года сын бывшего премьер-министра ведет непубличную жизнь.

В 2025 году Харьковский антикоррупционный центр выяснил, что после бегства из страны семья Азаровых создала бизнес-империю на основе российской компании "Развитие" и оккупированных регионов Украины. Она начала вести угольный бизнес с сыном Александра Бородая, который помогал России оккупировать Донбасс.

Азаров владеет бизнесом в России и на оккупированных территориях, фото с его фейсбук-страницы

В частности, Алексей имеет отношение к двум шахтам в Ростовской области, а также на 80% владеет московской фирмой "Ростдон Трейд". Она занимается торговлей углем.

Также сыну экс-премьер-министра принадлежит доля в размере 51% в заводе "Металлист" в оккупированной Макеевке. К тому же Азаров-младший является соучредителем крестьянского хозяйства "Высокополье" в российском Иваново и владельцем ООО "Охотничье хозяйство "Долматовское" в области. Мужчине официально разрешено убивать животных на территории любым способом.

Алексей Азаров имеет сельскохозяйственные угодья в России, фото с его фейсбук-страницы

Выяснилось, что Азарову-младшему принадлежит единственное в стране-оккупанта предприятие полного цикла обработки шерсти "Русвата". До начала полномасштабной войны оно сотрудничало с харьковским предприятием "Коттон Украина".

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