Без этого удобрения помидоры не вырастут. Чем лучше подкормить томаты в июле

С этим раствором помидоры будут большие и сочные

Июль – один из лучших месяцев для подкормки помидоров, ведь именно в это время плоды начинают набираться. Для удобрения лучше выбрать монофосфат калия.

"Телеграф" расскажет, как подготовить раствор с удобрением и когда лучше поливать растения. Заметим, что полив овощей следует проводить утром или вечером, днем во время жары этого лучше не делать.

Монофосфат калия – это концентрированное удобрение, богатое фосфором и калием. Именно эти элементы будут способствовать росту плодов томата. Фосфор улучшит наращивание корневой системы, а калий сделает плоды сладкими и вкусными. Рекомендуется также монофосфат калия применять вместе с сульфатом магния.

Как сделать удобрение

Ингредиенты:

10 л воды;

1 ст.л. монофосфата калия;

1 ст.л. сульфата магния.

Приготовление

В воду добавьте все препараты и хорошо перемешайте до полного растворения. Образующийся раствор перелейте в емкость для полива. Перед подкормкой обязательно хорошо пролейте водой овощи, а затем понемногу подлейте раствора. Рекомендуется это делать вечером или рано утром.

Подкармливать помидоры таким раствором следует раз в 10-14 дней, не чаще. Чрезмерный полив препаратами может наоборот повредить растениям.

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