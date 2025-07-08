Без цього добрива помідори не виростуть. Чим найкраще підживити томати у липні

З цим розчином помідори будуть великі і соковиті

Липень — один з найкращих місяців для підживлення помідорів, адже саме в цей час плоди починають набиратися. Для підживлення краще обрати монофосфат калію.

"Телеграф" розповість, як підготувати розчин з добривом та коли краще поливати рослини. Зауважимо, що полив городини слід проводити зранку та ввечері, вдень під час спеки цього краще не робити.

Монофосфат калію — це концентроване добриво, багате на фосфор і калій. Саме ці елементи сприятимуть росту плодів томату. Фосфор покращуватиме нарощування кореневої системи, а калій зробить плоди солодкими та смачними. Рекомендовано також монофосфат калію застосовувати разом сульфатом магнію.

Як зробити добриво

Інгредієнти:

10 л води;

1 ст. л. монофосфату калію;

1 ст. л. сульфату магнію.

Приготування

У воду додайте усі препарати та добре перемішайте до повного розчинення. Утворений розчин перелийте у ємність для поливу. Перед підживлення обов'язково добре пролийте водою городину, а потім потроху підлийте розчину. Рекомендовано це робити ввечері, або рано вранці.

Підживлювати помідори таким розчином слід раз на 10-14 днів, не частіше. Надмірний полив препаратами може навпаки зашкодити рослинам.

Нагадаємо, що під час цвітіння кабачків треба зробити одну важливу річ, щоб не втрати врожай.

Раніше "Телеграф" розповідав, як врятувати урожай огірків, щоб вони не були гіркими.