Горькие огурцы можно исправить: простой способ спасти урожай

Огурцы горечат из-за стресса. Рассказываем, как помочь растениям

Горький вкус огурцов – не редкость даже для опытного хозяина или хозяйки. Эту проблему можно решить простыми способами, если вы знаете причины появления горечи.

Опытные дачники советуют соблюдать несколько правил полива и ухода за растениями. Правильный подход к выращиванию поможет получить вкусный урожай без неприятного привкуса.

Почему огурцы горчат

Основная причина горечи – стресс, который испытывает растение. Когда огурцы страдают из-за недостатка воды, резких перепадов температуры или плохого освещения, они производят вещество кукурбитацин. Именно это соединение придает плодам неприятный горький вкус.

Недостаточная поливка особенно опасна при формировании плодов. Если земля пересыхает, растение пытается оградить себя и начинает производить горькие вещества. Также проблема может вызвать слишком плотную посадку огурцов или использование старых семян.

Народные методы борьбы с горечью

Огурцы — фото "Телеграф"

Опытные овощеводы рекомендуют поливать огурцы только теплой водой. Холодная вода из колодца или водопровода может вызвать стресс у растений. Воду лучше отстаивать на солнце в течение дня, чтобы она нагрелась.

Еще один народный способ – мульчирование почвы вокруг кустов. Сено, солома или трава помогают сохранить влагу в земле. Такая защита не дает почвы пересыхать даже в жаркие дни.

Подкормка огурцов также влияет на их вкус. Народные мастера советуют поливать растения раствором древесной золы раз в неделю. На ведро воды берут стакан золы и настаивают день.

Правильный полив огурцов

Как выращивают огурцы — фото "Телеграф"

Поливать огурцы нужно регулярно, но не заливать. Земля должна быть влажной, но не мокрой. Лучше поливать редко, но обильно, чем часто и по чуть-чуть.

Лучшее время для полива – раннее утро или вечер после заката. Вода не должна попадать на листья, потому что это может вызвать грибковые заболевания. Поливать следует под корень или в бороздки между рядами.

Летом огурцы поливают через день, а в прохладную погоду – реже. Главное правило – не допускать пересыхания земляного кома. Если земля трескается, растения точно будут горькими.

Выбор правильных сортов поможет избежать проблем с горечью. Современные гибриды обычно менее подвержены накоплению кукурбитацина. Такие сорта лучше переносят стрессовые ситуации.

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