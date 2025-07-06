Вы все время делали это неправильно: как собирать кабачки, чтобы они щедро плодоносили

Рассказываем, в какое время суток это лучше делать

Кабачки – довольно легкий овощ для выращивания. Однако важно знать, как правильно когда и как их правильно собирать. Для того чтобы плоды были вкусными, нежными и не поврежденными, нужно знать несколько лайфхаков.

Важно также собирать их в правильное время. Когда и как это правильно делать, рассказали на vegetable.com.ua.

Как правильно собирать кабачки

Время сбора кабачков

Лучше делать это утром, когда овощи еще прохладные. Лучше не беспокоить овощи в обед, когда во дворе жара. Собирать кабачки нужно раз в 2-3 дня, пока они молоды (до 20 см). Если плоды перерастают, они теряют вкус.

Какие инструменты нужны

Во время сбора кабачков важно не повредить стебель. Поэтому не стоит просто срывать плоды, а использовать нож, чтобы срезать, оставляйте маленький хвостик, примерно 1-2 см. Это будет способствовать дальнейшему плодоношению.

Фото: freepik

Хранить кабачки следует не в пакете, как привыкли большинство огородников, а в корзине или ящике. Так вы можете избежать повреждений плодов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти огурцы от горечи. Правильный подход к выращиванию поможет получить вкусный урожай без неприятного привкуса.