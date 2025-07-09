Старий телевізор вдома - біда вже на порозі? Чому варто викинути зламану техніку
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Народні прикмети кажуть, що зламаний телевізор може принести від застою в справах до енергетичної сутності
Поламаний телевізор у комірчині, здається, дрібниця. Але згідно з народними прикметами, зберігати вдома несправну електроніку — погана ідея.
За деякими прикметами, зламаний телевізор може стати зв'язком із зовнішнім світом. Про це передає "Телеграф".
Ось чому не варто тримати вдома зламані телевізори:
- До застою в житті. У народі вірять, що поламаний телевізор створює енергетичний "вакуум". Він блокує потік нової інформації, свіжих ідей, розвитку — як у побуті, так і в роботі;
- Символ невдачі. Зламаний екран асоціюється з "поламаним зв’язком" зі світом, що може тягнути за собою непорозуміння, сварки, ізоляцію;
- Притягує негатив. Несправна техніка накопичує застійну, "мертву" енергію. Вона здатна притягувати хвороби, апатію або навіть фінансові проблеми;
- Мешканець для "поганої енергії". У деяких традиціях вважається, що через несправну техніку в дім можуть прийти негативні енергетичні сутності, особливо якщо техніка стоїть у спальні або поруч з дзеркалами.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ви ризикуєте запросити в хату смерть чи душу покійника, якщо не позбавитесь одного предмету.