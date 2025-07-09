Сезон кабачков открыт: смешные мемы, которые поймут все огородники (фото, видео)

В одной шутке женщина добавила нотки философии

С наступлением лета украинцы традиционно сталкиваются с извечной проблемой избытком кабачков. Огороды щедро одаривают этим овощом, а соцсети шутками о нем.

"Телеграф" отобрал самые яркие мемы.

Это видео стало настоящим гимном нового сезона. Маленький мальчик выложил из молоденьких кабачков надпись "УРА!", а потом с присущей только детям искренностью крикнул на всю округу — мол, кабачковый сезон стартовал!

На рисунке ниже — аллюзия к библейской сцене с Адамом и Евой, которых соблазняет змей. Но вместо яблока соблазном выступает… кабачок. Подпись: "Уважаемые, возьмите кабачок". Этот мем блестяще иллюстрирует то, как украинцы этим летом "соблазняют" всех знакомых щедрыми дарами огорода. Змей здесь — не вор, а просто сосед, у которого урожай уродился — делитесь, потому что девать некуда.

Мем о "кабачковом буме" в Украине

Следующее видео – классика TikTok-формата, попадающая прямо в сердце. Автор делится философией: "Арбуз — съешь сам, дыню — раздели с другом, а кабачки — раздай всем, кого знаешь".

А этот двухчастный мем трогает до глубины души. В первой части – куча сладостей: Twix, Milky Way, Snickers. Подпись: "Что передавал зайчик через маму в детстве". Во второй части – полная коробка молодых кабачков. Подпись: "И что он, падло, передает сейчас".

Мэм бьет в ностальгию: времена меняются, но "зайчик" всегда найдет, что передать. И в этот раз он вооружен не шоколадом, а кабачками.

Мем о "кабачковом буме" в Украине

Еще один шедевр TikTok – диалог мамы с дочерью:

– Мама, зачем ты рубила этот кабачок?

– Этот кабачок оставил нас без вещи!

— А что, оладьи не вышли?

— Вышли… в помойку.

Видео снято с той же болезненной иронией, которую испытывает каждый, кто пытался справиться с кулинарными экспериментами на волне избытка кабачков.

Кабачковый "бум" – явление не новое, но в этом году соцсети как никогда активно реагируют на овощное нашествие.

Ранее "Телеграф" сообщал, как часто в июле нужно поливать кабачки, чтобы собрать хороший урожай.