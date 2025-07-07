Любимая игра украинцев: появился смешной мем об атаках "Шахедов"

монотонный гул создается небольшим двухтактным двигателем

Киев, Одессу и другие города Украины атакуют дроны иранского производства — Shahed, которые за свой отвратительный звук на подлете к целям уже получили название "мопеды" — крылатые дроны. Их так назвали на звук, похожий на звук мопеда или бензопилы.

Украинцы создали мем, иронически показывающий ситуацию с тем, что у жителей Украины своя игра. Большинство задается вопросом, что может летать над окном.

Во время воздушной тревоги жители просят мопедистов и мотоциклистов воздержаться от поездок по городу. Однако они преимущественно игнорируют эти просьбы.

Звуки "шахедов" действительно напоминают звук мопеда или мотороллера. Этот характерный монотонный гул создается небольшим двухтактным двигателем, используемым в этих беспилотниках.

Жители украинских городов быстро научились распознавать этот специфический звук — он отличается от звуков самолетов или вертолетов своей низкой частотой и равномерной "тарахтением", действительно очень похожей на звук старого мопеда или бензопилы.

Такой двигатель выбирается для дронов-камикадзе из-за своей простоты, дешевизны и достаточной мощности для доставки взрывчатки на значительные расстояния, хотя он и создает эту характерную звуковую "подпись".

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