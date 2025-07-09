Сезон кабачків відкрито: смішні меми, які зрозуміють усі городники (фото, відео)

В одному жарті жінка додала нотки філософії

З настанням літа українці традиційно стикаються з одвічною проблемою — надлишком кабачків. Городи щедро обдаровують цим овочем, а соцмережі — жартами про нього.

"Телеграф" відібрав найяскравіші меми.

Це відео стало справжнім гімном нового сезону. Маленький хлопчик виклав із молоденьких кабачків напис "УРА!", а потім із притаманною тільки дітям щирістю крикнув на всю округу — мовляв, кабачковий сезон стартував!

На зображенні нижче — алюзія до біблійної сцени з Адамом і Євою, яких спокушає змій. Але замість яблука спокусою виступає… кабачок. Підпис: "Шановні, візьміть кабачок". Цей мем блискуче ілюструє те, як українці цього літа "спокушають" усіх знайомих щедрими дарами городу. Змій тут — не злодій, а просто сусід, у якого врожай вродив — діліться, бо подіти нікуди.

Мем про "кабачковий бум" в Україні

Наступне відео — класика TikTok-формату, що влучає просто в серце. Авторка ділиться філософією: "Кавун — з'їж сам, диню — розділи з другом, а кабачки — роздай всім, кого знаєш".

А цей двочастинний мем зворушує до глибини душі. У першій частині — купа солодощів: Twix, Milky Way, Snickers. Підпис: "Що передавав зайчик через маму в дитинстві". У другій частині — повна коробка молодих кабачків. Підпис: "І що він, падло, передає зараз".

Мем б'є у ностальгію: часи змінюються, але "зайчик" завжди знайде, що передати. І цього разу він озброєний не шоколадом, а кабачками.

Мем про "кабачковий бум" в Україні

Ще один шедевр TikTok — діалог мами з донькою:

— Мамо, навіщо ти рубала цей кабачок?

— Цей кабачок залишив нас без речі!

— А що, оладки не вийшли?

— Вийшли… у смітник.

Відео зняте з тією ж болючою іронією, яку відчуває кожен, хто намагався впоратися з кулінарними експериментами на хвилі надлишку кабачків.

Кабачковий бум — явище не нове, але цього року соцмережі як ніколи активно реагують на овочеву навалу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як часто в липні треба поливати кабачки, щоб зібрати гарний урожай.