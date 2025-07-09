У вашому будинку можуть оселитись душі померлих. Що краще викинути прямо зараз

Ця річ може бути не тільки декором, а й джерелом бід

Пір'я птахів вдома може використовуватись, як декор чи для рукоділля. Однак народні прикмети попереджають, що пташине пір’я може принести велику біду.

Якщо вдома зберігати пташине пір'я, то воно може запросити померлі душі, принести сльози або розлуку. Про це передає "Телеграф".

Чому пташине пір'я вдома зберігати небезпечно

Пір’я — носій душ. У деяких слов’янських повір’ях пір’я птахів вважали "містом" для душ померлих або посланням зі світу духів. Особливо це стосується чорного пір’я;

У деяких слов’янських повір’ях пір’я птахів вважали "містом" для душ померлих або посланням зі світу духів. Особливо це стосується чорного пір’я; До сліз і розлуки. Зберігати пір’я у спальні — до розлуки з коханими, кажуть старі прикмети. Якщо воно буде у дитячій — до сліз і нічних кошмарів;

Зберігати пір’я у спальні — до розлуки з коханими, кажуть старі прикмети. Якщо воно буде у дитячій — до сліз і нічних кошмарів; На підклади або до невдач. Пір’я, знайдене на вулиці, може бути "посланням", магічним підкладом або зарядженим на невдачу;

Пір’я, знайдене на вулиці, може бути "посланням", магічним підкладом або зарядженим на невдачу; До старої енергетики. Навіть у селах перини зі справжнього пір’я колись виносили після похорону або при важкій хворобі — щоб очистити дім.

Пташине пір'я

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому вдома краще не тримати старий та зламаний телевізор.