Працює й досі! Такий вентилятор часів СРСР був чи не в кожному будинку (фото)
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Перевірте свої комори та балкон
На деяких речах з СРСР можна непогано заробити, особливо, якщо вони ще й працюють. До прикладу, старий радянський вентилятор продають за майже 2 тисячі грн.
Про це свідчать дані порталу з продажу вживаних речей. Наразі ретро-вентилятор, якому понад 54 роки, можна купити за 1990 грн.
"Сірий, з литого металу. Коричневі лопаті гумові. Цей фантастичний вентилятор у повному робочому стані, для свого віку працює, як звір", — йдеться в оголошенні.
На фото видно, що вентилятор ВЕ-1 1969 року майже не має потертостей та подряпин, у гарному стані. Головка приладу повертається під час роботи. Для свого строку служби, за словами автора оголошення, досить потужний. Працює майже безшумно.
Розміри вентилятора:
- Висота — 41 см;
- Глибина — 23 см;
- Лопаті – 28 см;
- Вага — 5200 кг.
Для доставки вентилятор будуть розбирати, а при отриманні покупець має його зібрати. Зауважимо, що вентилятор немає захисної сітки у зоні лопатів.
Нагадаємо, що не тільки вентилятор можна продати за чималі гроші, адже за радянський старий радіоприймач просять 550 грн. Такі радіоприймачі почали виготовляти з 1970 років на Мінському радіозаводі (ПО "Горизонт").
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