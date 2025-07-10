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Працює й досі! Такий вентилятор часів СРСР був чи не в кожному будинку (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
За скільки можна продати вентилятор з СРСР Новина оновлена 10 липня 2025, 14:30
За скільки можна продати вентилятор з СРСР. Фото Колаж "Телеграфу"

Перевірте свої комори та балкон

На деяких речах з СРСР можна непогано заробити, особливо, якщо вони ще й працюють. До прикладу, старий радянський вентилятор продають за майже 2 тисячі грн.

Про це свідчать дані порталу з продажу вживаних речей. Наразі ретро-вентилятор, якому понад 54 роки, можна купити за 1990 грн.

"Сірий, з литого металу. Коричневі лопаті гумові. Цей фантастичний вентилятор у повному робочому стані, для свого віку працює, як звір", — йдеться в оголошенні.

Скільки коштує вентилятор з СРСР
Скільки коштує вентилятор з СРСР

На фото видно, що вентилятор ВЕ-1 1969 року майже не має потертостей та подряпин, у гарному стані. Головка приладу повертається під час роботи. Для свого строку служби, за словами автора оголошення, досить потужний. Працює майже безшумно.

Продають вентилятор з СРСР
Продають вентилятор з СРСР
Вентилятор з СРСР продають
Продають вентилятор з СРСР
Вентилятор з СРСР продають
Вентилятор з СРСР продають

Розміри вентилятора:

  • Висота — 41 см;
  • Глибина — 23 см;
  • Лопаті – 28 см;
  • Вага — 5200 кг.

Для доставки вентилятор будуть розбирати, а при отриманні покупець має його зібрати. Зауважимо, що вентилятор немає захисної сітки у зоні лопатів.

Нагадаємо, що не тільки вентилятор можна продати за чималі гроші, адже за радянський старий радіоприймач просять 550 грн. Такі радіоприймачі почали виготовляти з 1970 років на Мінському радіозаводі (ПО "Горизонт").

Раніше "Телеграф" розповідав, що легендарну люстру часів СРСР продають в Україні. Вона була мрією кожної господині.

Теги:
#Продаж #СРСР #Речі з СРСР