Там топили бандитів у лихі 90-ті? Як виглядає незвичайне Радонове озеро в Україні і як туди потрапити

Унікальне озеро може бути небезпечним для купання, але приваблює все більше туристів

Радонове озеро – унікальна локація у Миколаївській області. Воно приваблює туристів своєю незвичайною красою, екстремальним відпочинком та містичними історіями. Озеро входить до складу національного природного парку "Бузький Гард" та стало місцем відпочинку місцевих мешканців та мандрівників.

"Телеграф" розповість, чим особливо це озеро і як туди потрапити, щоб помилуватися гарними краєвидами та освіжиться у спеку.

Радонове озеро — що про нього відомо

Незвичайне Радонове озеро розташоване біля села Мигія Первомайського району Миколаївської області. Це штучне водоймище, яке утворилося в другій половині XX століття в місці, де раніше видобували граніт. Місцеві кажуть, що вода з підземних джерел затопила кар’єр буквально за одну ніч, залишивши на дні техніку, типу ескалаторів і тракторів.

Радонове озеро. Фото: https://www.facebook.com/aleksandr.ivanov

Радонове озеро має досить велику глибину – від 24 до 46 метрів та круті скелі. Це робить його привабливим для альпіністів та шанувальників екстремального відпочинку, проте водночас кар’єр може не підійти для сімейного купання з дітьми.

Особливістю цієї локації є те, що у складі води можуть бути залишки радону (звідси й назва). Це безбарвний інертний газ, продукт розпаду радію. Вважається, що купання у воді з вмістом радону може бути корисним для здоров’я. Також існує думка, що не варто більше 10 хвилин перебувати у такій воді.

Як потрапити на Радонове озеро?

Ця локація знаходиться за 157 кілометрів від Миколаєва та за 10-15 кілометрів від Первомайська, в селі Мигія. Найкраще добиратися туди власним транспортом, використовуючи навігатори та гугл-карти.

Також можна їхати залізничним транспортом — найближчі до Мигії станції є у Первомайську чи Южноукраїнську, а звідти вже маршрутками. Можна і без електричок — просто їхати маршрутками до Первомайська та Мигії.

Туристична інфраструктура

Радонове озеро популярне своїми красивими краєвидами, тихою природою та чистою прозорою водою бірюзового відтінку. Його скелясті береги приваблюють любителів екстремального відпочинку та скелелазів. А мальовничі краєвиди люблять туристи та фотографи.

Біля озера облаштовано оглядовий майданчик та фотозону. Також там є альтанки, паркувка, прокат каяків, байдарок, сап-бордів. Крім того, є місця для кемпінгу та приватні садиби для комфортного відпочинку.

Місцеві розповідають, що на дні Радонового озера й досі лежать затоплені ескалатори, трактори та інша техніка. Також ходять легенди, що там втопили чоловіка разом з автомобілем під час бандитських розбірок у 90-ті.

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