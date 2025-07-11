В Украине продают чудо-растение, якобы лечащее даже геморрой (фотофакт)

Стоимость растения довольно небольшая

В сети украинцам предлагают довольно странный способ лечения геморроя. Речь идет об особом применении кактусов, которые для этого и продают.

Соответствующее объявление появилось на портале по продаже подержанных вещей. Заметим, что предлагаемый продавцом способ лечения не является научно-доказательным методом и любое самолечение может быть вредным.

"Лечит геморрой кактус разного размера. Лечение проверено нашей семьей много раз. Приобрели по совету знакомой. Способ лечения распишу при заказе", — говорится в объявлении.

В Украине продают кактус, лечащий геморрой

Учитывая специфику заболевания, возникает немало вопросов к такому методу лечения. Однако продавец уверяет, что кактус не нужно часто поливать, и это прекрасное комнатное растение. Интересно, что объявление просмотрело уже более 100 человек.

Цена кактусов:

детки 6 шт — 120 грн

крупное растение 2 шт — 120 грн.

Объявление о кактусе

Кактусы

Выходит, что продавец предлагает кактусы, которые лечат геморрой, всего за 120 грн. При этом, как их использовать, не рассказывает. На фото изображено немало кактусов большого и маленького размера. К слову, "чудодейственные" кактусы продают в Ужгороде.

Напомним, что недавно суд конфисковал палку у украинца. Ее уже продают на аукционе. Интересно, что на момент написания материала (30 июня) заявки на участие в торгах подали 30 человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какой ягоде этим летом можно заработать 4 тыс. грн. Ее называют настоящим кладом.