В Україні продають диво-рослину, що нібито лікує навіть геморой (фотофакт)

Вартість рослини доволі невелика

У мережі українцям пропонують доволі дивний спосіб лікування геморою. Йдеться про особливе застосування кактусів, які для цього і продають.

Відповідне оголошення з'явилось на порталі з продажу вживаних речей. Зауважимо, що запропонований продавцем спосіб лікування не є науково доказовим методом і будь-яке самолікування може бути шкідливим.

"Лікує геморой кактус різного розміру. Лікування перевірено нашою родиною багато разів. Придбали за порадою знайомої. Спосіб лікування розпишу при замовленні", — йдеться в оголошенні.

В Україні продають кактус, який лікує геморой

Враховуючи специфіку захворювання, виникає чимало питань до такого методу лікування. Однак продавець запевняє, що кактус не треба часто поливати і це чудова кімнатна рослина. Цікаво, що оголошення переглянуло понад 100 осіб.

Ціна кактусів:

дітки 6 шт — 120 грн

велика рослина 2 шт — 120 грн.

Оголошення про кактус

Кактуси

Виходить, що продавець пропонує кактуси, які лікують геморой, всього лише за 120 грн. При цьому як їх використовувати, не розповідає. На фото зображено чимало кактусів великого та маленького розміру. До слова, "чудодійні" кактуси продають в Ужгороді.

Нагадаємо, що нещодавно суд конфіскував палку в українця. Її вже продають на аукціоні. Цікаво, що на момент написання матеріалу (30 червня) заявки на участь у торгах подали 30 осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, на якій ягоді цього літа можна заробити 4 тис. грн. Її називають справжнім скарбом.