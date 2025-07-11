Отдыхающие в Харькове превратили озеро в свалку (фото)

Отдыхающих просят уважать труд коммунальных рабочих

Жара и сезон отпусков ведут жителей украинских городов в ближайшие водоемы, чтобы отдохнуть, охладиться от высоких температур и набраться сил перед работой. Впрочем, как оказалось, не все украинцы умеют ценить места, где сами проводят время с удовольствием.

Внимание в сети привлекло состояние территории вокруг Основенского озера в Харькове. Фото с места опубликовали Telegram-каналы.

Основное озеро в Харькове на карте

Там указали, что вокруг места отдыха стоит немало мусорных баков, однако люди все равно остаются после себя кучу отходов – что видно на обнародованных кадрах.

Мусор возле Основенского озера в Харькове

В сообщении также сообщили, что за уборку на участке ответственна пожилая женщина, которой уже более 80 лет. Там также написали, что среди отдыхающих были женщины и дети.

Уборщица на Основянском озере в Харькове

"Я не знаю, откуда они приехали, но в Харькове так не принято! Уважайте труд коммунальщиков!", – дописали авторы поста.

В комментариях пользователи разделились во мнениях. Часть из них обвиняет неряшливых посетителей в отсутствии элементарного уважения: "Разбрасывают мусор те, у кого нет совести и уважения к чужому труду", — отметили в одном из комментариев. Другие же обращают внимание на системные проблемы: недостаточное количество или размещение баков и культуру обращения с "ничейной" территорией — "Бесплатное — значит никому не нужно, а потому заброшено", — подчеркнул один из комментаторов. В то же время другие подчеркивают: вопрос не в "прописке", а в воспитании, ведь мусорят как местные, так и приезжие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Харькове привлекла внимание девушка с необычными татуировками на ногах. Среди изображенных портретов – лицо двух бывших мэров города, а также серийного убийцы Андрея Чикатила.