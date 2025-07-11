Ему около 1000 лет. Где в Украине растет дуб-великан, недалеко от которого казнили одного из величайших князей Руси

Именно благодаря своему возрасту он оказался среди рекордсменов Украины

Юзефинский дуб, или Дуб князя Игоря, считается самым старым дубом в Украине. По легенде, именно к этому дубу перед своей гибелью дошел князь Игорь — первый из официально задокументированных князей Руси.

Этот многолетний великан расположен в пределах Березовской общины в Сарненском районе Ровенской области, на территории ботанического памятника природы "Юзефинская Дача". Местность получила свое название от литовского княжеского рода Радзивиллов, который с XV века владел этими землями в пределах Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

Величественный дуб и киевский князь Игорь

Фото: Oleksandra Nesterenko

По преданию, именно сюда, к этому вековому дереву, добрался князь Игорь, муж княгини Ольги Киевской, перед своей гибелью в 944 году. Только в 20 километрах отсюда, в урочище Тризна возле села Беловеж (ныне Ракитновская община, Ровенщина), его казнили древляне. Тело же, по легенде, разорвали на других дубах — в урочище Завишень, на границе Житомирской и Ровенской областей, в пределах Олевской общины, рассказывают в блоге "Край поліський" на Фейсбуке.

1000 лет и до сих пор плодоносит

По данным информационной таблички, возраст дуба-великана превышает 1350 лет, что и послужило основанием для внесения его в Книгу рекордов Украины. Впрочем, среди ученых нет этого единства: специалисты из Киевского эколого-культурного центра, опираясь на собственные исследования, оценивают возраст дерева примерно в 1000 лет.

Фото: "Край поліський", Фейсбук

Ствол юзефинского дуба имеет более 8 метров в обхвате. У основания дерево так массивно, что даже шесть взрослых не могут его обнять. Высота гиганта – около 20 метров, и что самое интересное – он до сих пор дает желуди. Внесен в список туристических объектов Ровенской области.

Как добраться до Дуба князья Игоря: маршрут

С Ровно до живой достопримечательности можно добраться несколькими способами – автомобилем или автобусом. Первый большой город на пути – Костополь, где можно сделать короткую остановку для отдыха или перекуса. Далее от города Сарны следуете к поселку Ракитное – последний больший населенный пункт перед селом Глинное, где и находится старейшее дерево Украины.

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