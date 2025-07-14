Напоминает оазис посреди поля: отдыхающие заполонили "Винницкие Гавайи" (видео)

Сейчас там негде яблоку упасть

Могилевский карьер в Винницкой области — настоящая украинская голубая лагуна неподалеку от города, как и Черепашинецкий карьер, которую местные называют "Винницкими Гавайями". Это затопленный гранитный карьер с кристально чистой водой, просто поражающий своей красотой. Сейчас там много отдыхающих из-за жары.

Сейчас на пляже карьера полон аншлаг, несмотря на то, что сегодня понедельник. Привлекает этот водоем людей и внешним видом, и чистотой воды, и обустроенной территорией.

Видео "забитых" пляжей поделился местный телеграмм-канал "Труха. Винница". Можно заметить, что у водоема просто негде яблоку упасть.

В чем особенность карьера в Могилевке

Когда это место было участком для добычи гранита, а затем карьер наполнился родниковой водой. Территория оборудована для комфортного отдыха – есть три пляжа, один из которых песчаный, а два имеют глинистый подход. Также есть волейбольная площадка, вышка, с которой можно прыгать в воду, кафе, магазины и беседки с мангалами.

Вход на территорию стоит 100 грн по будням и 150 по выходным. Переночевать можно в палатках (есть зона для кемпинга). Для любителей водного транспорта здесь есть катамараны, которые можно взять в аренду, и другие развлечения.

Как добраться

Из Винницы отправляйтесь по трассе Т0230 в направлении села Якушинцы. Далее направляйтесь в село Могилевка. Расстояние от Винницы – примерно 25 км.

Если вы путешествуете общественным транспортом, в село Могилевка ездят автобусы с Винницкого Центрального автовокзала. Из деревни можно дойти до карьера пешком.

Карьер в Могилевке похож на оазис среди поля — кристально чистая голубая вода, вокруг лес, чистые пляжи, окружающие водоем. Здесь вы точно хорошо отдохнете и останетесь довольны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине находится озеро Заньки, где деревья растут прямо со дна. Там хрустальная вода, чистые пляжи и это настоящая находка как для рыбаков, так и для тех, кто хочет отдохнуть летом.