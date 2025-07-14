Рус

Купа риби та свіже повітря. Де на Волині розташоване унікальне озеро Добре (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Озеро Добре на Волині Новина оновлена 14 липня 2025, 17:15
Озеро Добре на Волині. Фото Колаж Телеграфу

Його глибина сягає 15 м

В Україні є чимало мальовничих місць, куди можна поїхати на відпочинок. До прикладу, на Волині розташоване озеро Добре.

"Телеграф" розповість, де знаходиться водойма і як до неї дібратись, а також як вона виглядає. Зауважимо, що це озеро — природна водойма з піщаним дно.

Озеро Добре

Це озеро знаходиться біля села Підріччя, в Камінь-Каширському районі Волинської області. Воно має глибину до 15 метрів. Навколо озера розташований сосновий ліс. Тут ростуть сосни, берези, кущі чорниці, брусниці та журавлини. Територія навколо — природоохоронна зона, де можна побачити рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України.

Озеро Добре
Озеро Добре

У самому озері чимало риби, зокрема лящ, щука, короп, карась та окунь. Також тут є водоплавні птахи, до прикладу, качки. На узбережжі озера розміщено пляж з причалом. Це місце добре підійде для відпочинку та рибалки посеред лісу.

Зауважимо, що з 1975 року озеро має статус гідрологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення. Поруч на території є бази відпочинку, де можна зупинитись. Також біля Доброго росте дуб, який вважається ботанічною пам’яткою місцевого значення.

Озеро Добре
Озеро Добре на Волині
Озеро Добре
Озеро Добре

Як доїхати до озера Добре

  • Потягом з Києва слід їхати до станції "Ковель" або "Луцьк". З них — регіональний потяг чи автобус до міста Камінь‑Каширський.
  • Автобусом з Києва їдемо до Луцька (приблизно 5 год), потім автобус чи маршрутка до Камінь‑Каширського (ще десь 2–2,5 год).

А вже з Камінь‑Каширського автобусом чи маршрутною слід добратись до села Підріччя. Озеро Добре за кілька км від села.

Озеро Добре на карті
Озеро Добре на карті

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є "Вінницькі Гаваї", які нагадують оазис посеред поля.

Теги:
#Туризм #Відпочинок #Волинь #Озеро #Куди поїхати