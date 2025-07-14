Купа риби та свіже повітря. Де на Волині розташоване унікальне озеро Добре (фото)

Його глибина сягає 15 м

В Україні є чимало мальовничих місць, куди можна поїхати на відпочинок. До прикладу, на Волині розташоване озеро Добре.

"Телеграф" розповість, де знаходиться водойма і як до неї дібратись, а також як вона виглядає. Зауважимо, що це озеро — природна водойма з піщаним дно.

Озеро Добре

Це озеро знаходиться біля села Підріччя, в Камінь-Каширському районі Волинської області. Воно має глибину до 15 метрів. Навколо озера розташований сосновий ліс. Тут ростуть сосни, берези, кущі чорниці, брусниці та журавлини. Територія навколо — природоохоронна зона, де можна побачити рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України.

Озеро Добре

У самому озері чимало риби, зокрема лящ, щука, короп, карась та окунь. Також тут є водоплавні птахи, до прикладу, качки. На узбережжі озера розміщено пляж з причалом. Це місце добре підійде для відпочинку та рибалки посеред лісу.

Зауважимо, що з 1975 року озеро має статус гідрологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення. Поруч на території є бази відпочинку, де можна зупинитись. Також біля Доброго росте дуб, який вважається ботанічною пам’яткою місцевого значення.

Озеро Добре на Волині

Озеро Добре

Як доїхати до озера Добре

Потягом з Києва слід їхати до станції "Ковель" або "Луцьк". З них — регіональний потяг чи автобус до міста Камінь‑Каширський.

Києва слід їхати до станції "Ковель" або "Луцьк". З них — регіональний потяг чи автобус до міста Камінь‑Каширський. Автобусом з Києва їдемо до Луцька (приблизно 5 год), потім автобус чи маршрутка до Камінь‑Каширського (ще десь 2–2,5 год).

А вже з Камінь‑Каширського автобусом чи маршрутною слід добратись до села Підріччя. Озеро Добре за кілька км від села.

Озеро Добре на карті

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