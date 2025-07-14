Прекратила играть в кино и сменила профессию: куда исчезла звезда "Медфака" Елизавета Потоцкая

Потоцкая больше не играет в кино

С начала полномасштабного вторжения россиян в Украину некоторые знаменитости молчат о войне, как Ирина Баринова. В то же время есть и те, которые исчезли со всех радаров и вообще не публикуют что-либо в социальных сетях. В частности, давно не было новостей об украинской актрисе Елизавете Потоцкой, которая снималась в популярном сериале "Медицинский факультет".

"Телеграф" расскажет больше об актрисе Елизавете Потоцкой, где она играла, а также высказывалась ли она о войне России против Украины.

Карьера Елизаветы Потоцкой

Будущая актриса появилась на свет в 1992 году в Киеве. Получала образование актрисы в Киевском национальном институте культуры и искусств. В 2016 году она обучалась в Украинской киношколе. В 2018 году Елизавета начала играть в кино. В частности, она получала роли в таких киноработах, как "Скажи только слово", "Как долго я тебя ждала", "Опер по вызову".

Потоцкая стала широко популярна в 2019 году, сыграв в ситкоме Нового канала "Медфак". Там ее героиня – спортсменка, ведущая здоровый образ жизни: правильно питается, занимается фитнесом, йогой и стретчингом. Елизавета рассказывала, что как и ее героиня, любит заниматься спортом и тоже не ест мясо.

Елизавета Потоцкая в сериале "Медфак", фото Нового канала

В 2020 году Елизавета снялась в детективном сериале "Шуша", в котором говорится об опытном криминалисте Александре Ладыниной, полностью посвящающей себя работе. Здесь она получила небольшую роль девушки Светы.

Елизавета Потоцкая в сериале "Шуша", фото из сети

Потоцкая имела эпизодические роли в сериалах "Любовь без памяти" и "Мавки". Интересно, что Елизавета снималась в клипе Олега Винника "Безумная любовь", а также в рекламе.

Потоцкая в клипе Винника "Безумная любовь"

Где сейчас Елизавета Потоцкая

В июне 2022 года Елизавета распространила фото из Киева и написала, что "всем нужен мир", но прямо не осудила Россию. Еще через несколько месяцев Потоцкая отметила, что гордится тем, что является украинкой.

Потоцкая писала о важности мира, скриншот с ее инстаграм-страницы

Потоцкая писала, что гордится тем, что украинка, скриншот с ее инстаграм-страницы

На своей странице в инстаграме актриса распространяет кадры с модных фотосессий, демонстрирует свои луки и делится своими мыслями. Сейчас она ведет профиль на украинском, русском и английском языках. Также Потоцкая путешествует в разные страны. Сейчас ее местонахождение указано "Украина".

Потоцкая часто делится фотографиями с фотосессий, фото с ее инстаграмм-страницы

Потоцкая любит бренды, фото с ее инстаграмм-страницы

Потоцка любит стильные луга, фото с ее инстаграм-страницы

В мае 2024 года Потоцкая приняла участие в благотворительном Венском балу, состоявшемся в Киеве.

Потоцкая с партнером на Венском балу, фото с ее инстаграм-страницы

Похоже, девушка больше не играет в кино и сменила профессию. Сейчас она позиционирует себя как фэшн-фотограф. В декабре 2025 года Елизавета устраивала фотодень в испанской Марбелье. А в апреле 2025 года Потоцкая приняла участие как фотограф в проекте Harper’s Bazaar "Суть женщины".

Потоцкая теперь занимается фотографией, кадр с ее инстаграм-страницы

Потоцкая больше не играет в кино, фото с ее инстаграм-страницы

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