Ця річ хоч і "мовчить", але може принести біду в дім. Що краще викинути або віддати

Старі музичні інструменти вдома вважаються поганою прикметою

Скрипки, піаніно чи гітари можна знайти у багатьох українських родинах. Їх ніхто не викидає, адже це пам’ять про дитинство, минулу мрію або талановитого родича.

Але, як попереджають народні прикмети, музичні інструменти, які більше не звучать, можуть стати джерелом енергетичного застою і навіть нещастя. Це передає "Телеграф".

За прикметами, старий інструмент, яким ніхто не користується, символізує "загублений голос", затиснуту енергію, нереалізований потенціал. Якщо інструмент замовк і більше не використовується, він "вбирає" в себе смуток, зневіру, а іноді — навіть хвороби власників.

Особливо небажано тримати старі інструменти в спальні або дитячій кімнаті. За прикметами, вони можуть впливати на сон, викликати безпричинну тривогу чи втрату натхнення.

Музичні інструменти

Що з ними потрібно зробити

Якщо інструмент важливий як пам’ять — спробуйте дати йому друге життя: налаштувати, передати дітям, подарувати музичній школі;

Якщо це вже "мертва" річ — варто з вдячністю її відпустити.

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