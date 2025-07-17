Проблемы станут вашими друзьями, если не выбросите эту вещь. Что может навлечь беду
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Держать эту вещь дома как декор — не самая лучшая идея
Черные свечи в народных приметах всегда ассоциировались с мистикой, потусторонним миром и даже опасностью. Их использование всегда было ограниченным.
Оказывается, хранить такие свечи дома — не просто эстетическое решение, а вопрос, который может повлиять на энергетику дома. Об этом передает "Телеграф".
Почему нельзя держать черные свечи дома
Согласно приметам:
- Черная свеча – символ скорби, печали и потусторонних сил. Ее наличие в доме может "притягивать" тяжелую или темную энергию, особенно если она не использовалась и просто лежит без дела;
- Считается, что неиспользованная черная свеча "ждет своего ритуала". Это создает ощущение незавершенности, тревожности и даже мистической угрозы в доме;
- "Впитывает" в себя негатив из пространства, если долго стоит дома. Такая свеча со временем может стать источником неурядиц, ссор или одиночества;
Особенно нежелательно хранить их в спальне или в зоне, где часто находятся дети. Такие места нуждаются в теплой, спокойной энергетике, а черная свеча — ее противоположность.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли старая сумка принести в дом одиночество и бедность.