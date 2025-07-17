Проблемы станут вашими друзьями, если не выбросите эту вещь. Что может навлечь беду

Держать эту вещь дома как декор — не самая лучшая идея

Черные свечи в народных приметах всегда ассоциировались с мистикой, потусторонним миром и даже опасностью. Их использование всегда было ограниченным.

Оказывается, хранить такие свечи дома — не просто эстетическое решение, а вопрос, который может повлиять на энергетику дома. Об этом передает "Телеграф".

Почему нельзя держать черные свечи дома

Согласно приметам:

Черная свеча – символ скорби, печали и потусторонних сил. Ее наличие в доме может "притягивать" тяжелую или темную энергию, особенно если она не использовалась и просто лежит без дела;

Ее наличие в доме может "притягивать" тяжелую или темную энергию, особенно если она не использовалась и просто лежит без дела; Считается, что неиспользованная черная свеча "ждет своего ритуала". Это создает ощущение незавершенности, тревожности и даже мистической угрозы в доме;

Это создает ощущение незавершенности, тревожности и даже мистической угрозы в доме; "Впитывает" в себя негатив из пространства, если долго стоит дома. Такая свеча со временем может стать источником неурядиц, ссор или одиночества;

Особенно нежелательно хранить их в спальне или в зоне, где часто находятся дети. Такие места нуждаются в теплой, спокойной энергетике, а черная свеча — ее противоположность.

Черные свечи

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли старая сумка принести в дом одиночество и бедность.