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Проблемы станут вашими друзьями, если не выбросите эту вещь. Что может навлечь беду

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Что нельзя хранить дома
Что нельзя хранить дома. Фото Коллаж "Телеграфа"

Держать эту вещь дома как декор — не самая лучшая идея

Черные свечи в народных приметах всегда ассоциировались с мистикой, потусторонним миром и даже опасностью. Их использование всегда было ограниченным.

Оказывается, хранить такие свечи дома — не просто эстетическое решение, а вопрос, который может повлиять на энергетику дома. Об этом передает "Телеграф".

Почему нельзя держать черные свечи дома

Согласно приметам:

  • Черная свеча – символ скорби, печали и потусторонних сил. Ее наличие в доме может "притягивать" тяжелую или темную энергию, особенно если она не использовалась и просто лежит без дела;
  • Считается, что неиспользованная черная свеча "ждет своего ритуала". Это создает ощущение незавершенности, тревожности и даже мистической угрозы в доме;
  • "Впитывает" в себя негатив из пространства, если долго стоит дома. Такая свеча со временем может стать источником неурядиц, ссор или одиночества;

Особенно нежелательно хранить их в спальне или в зоне, где часто находятся дети. Такие места нуждаются в теплой, спокойной энергетике, а черная свеча — ее противоположность.

Что нельзя хранить дома
Черные свечи

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли старая сумка принести в дом одиночество и бедность.

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#Приметы #Свечи #Поверья