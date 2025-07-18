На Полтавщине заметили "гостя из джунглей": что гигантский зверь делал посреди улицы (фото, видео)

Очевидцы сразу хватались за смартфоны

В Кременчуге жители заметили на улице необычное животное – настоящего леопарда. Хищник спокойно пил воду из фонтана, а его поведение ничем не выдавало агрессии.

Видео с хищным животным опубликовали в местных телеграмм-каналах. В частности, телеграмм-канал "Труха" показал ролик, как зверь наслаждается прохладной водой.

Оказалось, что леопард не дикое животное, а настоящая местная знаменитость. Хищника зовут Зевс, и он живет у кременчуга Александра с конца 2021 года.

В Кременчуге посреди города увидели хищное животное

Животное родилось в частном заповеднике, но когда ему исполнилось три месяца, мама отказалась его кормить. Мужчина оформил все необходимые документы и забрал леопарда к себе домой.

Зевс

Зевс живет в собственном вольере, оборудованном кондиционером. Для прогулок хозяин использует специальный поводок, потому хищник часто появляется на улицах Кременчуга.

С начала 2022 года Александр ведет свой аккаунт в TikTok, где рассказывает о жизни леопарда. Он показывает, как Зевс играет с другими домашними животными и ведет себя рядом с людьми.

Большинство комментариев под видео положительные, люди восхищаются дружбой между человеком и хищником. У Зевса есть компания – кроме него в доме живут обезьянка Алекс, бенгальский котик и собачка. Местное издание "Кременчугский Телеграфъ" ранее говорило с владельцем леопарда и узнало, в каких условиях живет животное.

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